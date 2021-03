Frederic, sobre el cruce con Berni: “Hay ignorancia y un problema de ego”

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, lamentó hoy los incidentes que protagonizó su par bonaerense, Sergio Berni , con un funcionario nacional y dijo: “Hay ignorancia, un problema de ego y de no respetar la institucionalidad”.

Así, la durísima interna entre Frederic y Berni como parte de dos administraciones que pertenecen al mismo frente político subió un nuevo escalón, con una escena que rozó el pugilato en una dependencia policial de Luján tras el hallazgo de la niña MYB de 7 años que estaba desaparecida desde hacía casi cuatro días.

Allí Berni se le fue encima al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, quien había llegado al lugar acompañando a la fiscal nacional en lo Criminal y Correccional 54, Laura Belloqui; y a la fiscal federal María Alejandra Mángano.

Frederic fue entrevistada en la radio porteña Con Vos y consultada sobre el cruce. “Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa, ¿no? Porque muchas veces si se televisa no es posible llegar a buen puerto. Me parece también que hay un problema de ego, que no es nuestro caso”, respondió.

Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. (Clarín)

“Nosotros estamos destacando todo el tiempo el trabajo que se hizo entre todos, cada uno con lo que le toca con su jurisdicción y competencia. Nosotros no podemos reemplazar a la Policía de la provincia (de Buenos Aires ) y ellos no pueden reemplazar el auxilio que la Policía Federal hace de la Justicia Federal o de la fiscalía por uno de los delitos que podría comprometer al captor de la menor (que estaba desaparecida)”, agregó.

Frederic dijo que optaba por no hacer crecer la polémica e intentó quitarle importancia al hecho: “Es una cosa más, no tiene trascendencia. Acá lo importante es lo que se hizo y que gracias a ello la menor está bien”.

Al ser consultado sobre si Berni ejerció violencia física sobre Villalba , Frederic prefirió no hablar del tema y dijo que “sobre lo que haga el ministro se tendrá que ocupar el gobernador. No es un tema nuestro. Nosotros trabajamos. Y en la situación, Villalba acompañaba a las dos fiscales”.

En la misma entrevista, la funcionaria fue consultada sobre si Berni hizo méritos para que se pudiera encontrar a la menor que estaba desaparecida. “Nadie en particular ni personalmente tiene mérito. Acá hay un compromiso de muchos. De la Policías de la provincia, la de la Ciudad y la Federal”, respondió.

Y amplió: “Darle el protagnismo a una persona es sumamente injusto y tenemos que acostumbrarnos que el Estado tiene que funcionar un poco con independencia de las personas, ¿no? Hay que destacar la institucionalidad. Tal vez sea ese el problema de este ministro (Berni)”.