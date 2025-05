Ficha Limpia: un sector de LLA afirma que están los votos, pero otro pone en duda la sanción de la ley

Un importante sector del Gobierno considera que los votos están y que la sanción es un hecho, lo que confronta directamente contra las voces que vienen directo desde el entorno del presidente Javier Milei y que se muestran pesimistas, al apuntar además sus cañones contra el PRO. "Los votos están y no vamos hacer nada contrario al proyecto que mandó el Ejecutivo", sostuvo un funcionario ante la agencia Noticias Argentinas.

En la previa al encuentro con los bloques, el jefe de la bancada de LLA, Ezequiel Atauche, visitó por la tarde el despacho del principal asesor de Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y, ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas, sostuvo que "los números para mañana están" y que "de no mediar imprevistos, Ficha Limpia sale". Este grupo incluye también al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien anticipó públicamente que habrá sesión y que están las voluntades para aprobarla.

"Cuando los senadores santacruceños confirmaron que iban a votar a favor, me parece que ya no quedan dudas. O sea, se tiene el número suficiente para avanzar salvo que alguno falle", vaticinó Francos en declaraciones radiales. Y añadió: "Del lado de los senadores de la alianza del PRO, de algunos senadores provinciales, no hay duda que están para apoyar la sanción de este proyecto".