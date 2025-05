Ficha Limpia: los votos de los tres senadores mendocinos

De los tres senadores de la provincia de Mendoza en la Cámara Alta, tanto la radical Mariana Juri como la peronista Anabel Fernández Sagasti tomaron la palabra durante la sesión. "Es verdad que es solo una herramienta y que no va a traer una solución a los problemas de los ciudadanos, pero estamos aportando algo tan básico como que quienes pretendemos representar a los argentinos no seamos corruptos", señaló Juri. Suarez no habló.