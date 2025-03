Facundo Manes, sobre el cruce con Caputo: "Me amenazó el hombre más poderoso de la Argentina"

Facundo Manes tras la denuncia por agresión en el Congreso: "No soy el primero al que patotean"

"Me dijo que lo iba a a escuchar, que yo no estoy limpio y yo le respondí que estoy limpio", dijo y añadió: "Caputo parece más poderoso que Milei. Y esa persona me amenazó, fue evidente".

Señaló que si eso le pasó a un diputado "imagínate cómo un periodista honesto en el país hoy investiga al poder o un policía honesto que quiere desarmar a una policía corrupta, cómo un juez puede investigar si a un diputado nacional, el día de la Asamblea Legislativa, con las cámaras lo amenazan y le pegan físicamente".

Facundo Manes añadió que el "ambiente era hostil porque lo único que yo sentía era que éramos opositores reales a Milei los 4 o 5 del bloque de Democracia para Siempre".

Relató que salió solo del recinto porque sus pares de bloque Pablo Juliano, Dayna Tavela y Marcela Coli se quedaron atrás. "Agarro un pasillo para irme, y de la escalera veo como una patota, como un barrabrava, vi una banda, con Caputo sacado, desaforado, y me pechea"