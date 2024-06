Ernesto Mancinelli: “La situación social en Mendoza va a empeorar”

Ernesto Mancinelli está parado en un polvorín. Es el encargado de llevar a cabo la política de asistencia social que realiza la Provincia en donde hay más de 160 mil indigentes según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y la pobreza infantil llega al 65% según el Indec, al segundo semestre del 2023. Hoy son 200.000 personas las que reciben ayuda del Gobierno Provincial. Explica cómo trabajan con los movimientos sociales y otras instituciones y le preocupa la estrategia del Gobierno Nacional sobre la distribución de los alimentos que estaban sin repartir.

-¿Cómo ves la situación social hoy de la provincia?

-Complicada, venimos con indicadores macroeconómicos malos durante muchos años y con inflación que arroja a la gente a la pobreza, además el ajuste fuerte que hizo el Gobierno Nacional se hace sentir, lo vemos con los directores de desarrollo social de los municipios. Se está construyendo una olla a presión que hay que ver cómo evoluciona. La sensación es que la gente tiene algunos mecanismos todavía.

Lilina Quiroga reside en el Callejón Rivan, ubicado en el Algarrobal de Abajo,l departamento de Las Heras, donde comparte su hogar con sus hijos y nietos. Para las tareas diarias, como bañarse y cocinar, depende del agua almacenada en bidones y del suministro de gas en garrafa para cocinar. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-¿Cuáles?

-Se endeudan con Mercado Pago, con el fiado del almacén.

-¿Pero el que está más abajo no tiene ni Mercado Pago?

-Es parecido a lo que pasó en la pandemia, se activaron los comedores informales, son ollas populares y la gente va con el tupper y eso creció.

-¿Qué herramientas tenés dentro de la provincia para asistir?

-Con la crisis y la recesión ponemos más el foco en la asistencia y contención. Articulamos con los municipios y tenemos que poner recursos para que llegue la ayuda a la mayor cantidad de gente. La recesión impacta en el desempleo y se siente. Hay más gente en situación de calle y otros que revuelven la basura, aunque no duerman en la calle. Los que vienen a contingencia se incrementaron, atendemos 2.500 personas por mes, el año pasado venía la mitad. Trabajamos con merenderos y comedores informales, hay 160 organizaciones desde asociaciones, clubes, iglesias y movimientos sociales.

-¿Con cuáles además de Libres del Sur, el partido tuyo?

-Con el Evita, el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, con todos. También articulamos con otras organizaciones que son más formales como los Ceos, los asistimos con raciones, les pagamos a los proveedores, son 128. Y están los informales que dije, los comedores, son más de 120, y los merenderos son unos 1.087. A todos algo les llega del Gobierno, las 160 asociaciones tienen los 128 comedores y los 1.087 merenderos.

Aumentó el índice de pobreza en la provincia de Mendoza, cada vez mas indigentes que viven en situación de calle y no tienen un techo para dormir Foto: José Gutierrez / Los Andes

-¿A cuánta gente asisten?

-A unas 200 mil personas.

-¿Por qué no vuela todo?

-Porque hay dispositivos de política social como la Tarjeta Alimentar y la Asignación Universal, ahí se garantiza un mínimo, hay una expectativa de supervivencia y de no desesperación porque saben que entre esos programas una familia de 6 personas recibirá unos 250 mil pesos.

-En tres o seis meses más, la situación social va a estar igual, mejor o peor.

-Creo que peor, no soy optimista. Si el gobierno logra que la economía crezca, la inercia de la recesión seguirá un tiempo más.

-Cómo ves el manejo que hizo el Gobierno Nacional de la distribución de los alimentos.

-Lo veo con preocupación, ellos tienen la legitimidad de desarmar un dispositivo y armar otro, pero me preocupa que se desarma uno, pero no se arma otro y esto no va por si lo nuevo es mejor o peor, la experiencia dirá. La política social de la Argentina ha sido buena en algunas cosas, hoy tenemos indicadores macroeconómicos peores y no reventó nada por lo que dije, la Asignación y otras cosas. Se reemplazaron los punteros por las organizaciones sociales porque estaban insertas en lugares donde no llega el Estado. Hoy están cuestionadas, habrá que ver costos y beneficios, pero que la nueva forma funcione porque definen políticas de ajuste y la gente necesita ayuda.

Movimientos sociales protestaron esta mañana en el Acceso Este y Acceso Sur de Guaymallén, particularmente la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) que nuclea a organizaciones como el Movimiento Evita, la CCC y Nuestramérica, entre otras. Foto: Orlando Pelichotti

-¿Aquí en Mendoza no hay denuncias del manejo de planes por pedir que vayan a las marchas o que se quedaran con plata los que se ocupaban de gestionarla?

-Yo no conozco denuncias, muchos de esos planes antes eran socio productivos y la contraprestación era estar en un merendero, en un comedor u otros más productivos. La Nación los desarmó y la gente no tiene que hacer ninguna contraprestación, algunos siguen haciendo el trabajo en merenderos y otros no y se va licuando con la inflación el plan porque no se actualiza el monto.

-Pero en ningún movimiento pasaba que si no iban a la marcha no cobraban o les pedían dinero.

-No hay denuncia formal, pero por cada movimiento tenía su forma de manejarse y algún mecanismo de exigir participación había. Hoy los movimientos sociales ya no reciben dinero y subsisten con los alimentos que les damos y controlamos.

-Cómo te sentís en Cambia Mendoza, que cambia, se acerca a Milei, y vos venís de la izquierda.

-Cambia Mendoza nos permite estar porque la centralidad política la tiene el radicalismo y con el gobernador tenemos una mirada de que haya un Estado presente, con matices, pero con muchas coincidencias, que haya un Estado más eficiente y eficaz. El ordenamiento que hizo Cornejo en su primer gobierno, y que continúa, para tener mejor educación, seguridad y salud lo compartimos. Como debate para el mundo progresista es la hora de ver qué tan grande tiene que ser el Estado porque es difícil que sea sustentable y se generan estos fenómenos como el de Milei porque la gente se cansa. Lo ideológico lo vamos transitando, nuestro acuerdo es con el radicalismo y si avanza algún acuerdo provincial con La Libertad Avanza tendremos que debatirlo internamente, hoy hay incertidumbre porque no está claro cómo le va a ir a Milei. Nosotros estamos haciendo una gestión de mucha cercanía y nos juntamos y trabajamos con todos los actores territoriales vengan de donde vengan, desde los municipios, las iglesias, las organizaciones independientes, todos. Además, la Provincia también sufre la crisis en sus recursos.