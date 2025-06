En Aconcagua Radio, el secretario general del SUTE señaló que "el gobierno toma medidas para la tribuna"

“Hace más de 10 años que no se construyen escuelas en Mendoza”, denunció Correa, en respuesta a recientes anuncios oficiales sobre la posible creación de nuevos establecimientos a partir de fondos recuperados por extinción de dominio. Para el dirigente, se trata de una política más discursiva que efectiva: “Hace falta atender la demanda en secundaria y nuevas escuelas primarias, porque el crecimiento urbanístico ha cambiado la geografía educativa y muchas zonas no tienen oferta cercana”. Pero, además, señaló que "también hace falta acondicionar las que tenemos, porque a veces no sólo se resuelve la situación con las escuelas nuevas, sino que a veces necesitamos empezar a darnos una tarea con las escuelas que tenemos, que necesitan un mantenimiento, porque tenemos escuelas bastante viejas, escuelas que necesitan una reparación estructural, no parches como los que se suelen hacer habitualmente desde la DGE".