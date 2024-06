Empleados judiciales pidieron el fracaso de la conciliación obligatoria y advirtieron que vuelven las medidas de fuerza

El conflicto en la Justicia provincial continúa vigente. Después de una semana de negociaciones informales entre autoridades del Poder Judicial y el gremio de Empleados Judiciales, finalmente la reunión de este viernes no llegó a buen puerto, entre un cortocircuito por cómo se llevó adelante la audiencia y también la propuesta salarial acercada, que fue rechazada finalmente. Por lo tanto, el sindicato solicitó que se dicte el fracaso de la conciliación obligatoria y advirtieron que retomarán las medidas de fuerza desde la próxima semana. Mientras tanto, esta tarde se desarrollaba la reunión del sindicato de funcionarios, con pocas probabilidades de acordar.

Por el lado del sindicato de Empleados Judiciales afirmaron que el problema inició porque el enviado de la Suprema Corte de Justicia, el administrador general Enzo Rizzo, se negó a participar de la audiencia con la presencia de delegados. Mientras que, desde la Subsecretaría de Trabajo y el Poder Judicial, respondieron que la audiencia se llevó adelante de todas formas, con la presentación de una propuesta salarial, la cual fue rechazada y quedó asentada en acta.

La propuesta elaborada por el Ministerio de Hacienda y Finanzas, con la firma de la Directora de Política Salarial y Análisis de Recursos Humanos, Mariana Lima consistió en:

1). Derogación de la Acordada 19.000

2). Creación convenio colectivo de trabajo

3). Recomposición salarial del 11% abril; 11% mayo y 11% junio con base a enero 2024

4). Creación del ítem Servicio de Justicia acorde a la recaudacion de la tasa de justicia, hoy del 65 mil pesos dejando sin efecto el adicional 2010.

El rechazo del gremio

El secretario general del gremio, Ricardo Babillón, señaló ante la prensa que “la Corte decidió no sentarse porque no quería hablar adelante de la gente, ante esto instruimos a la secretaria adjunta para que pida el fracaso de la conciliación”.

“Nosotros no negociamos nada a la espalda de los compañeros”, afirmó el gremialista y consideró que fue “una decisión absurda” que echó por tierra los acercamientos que habían logrado.

Entonces, anticipó que retomarán un plan de lucha, que será discutido en asamblea el próximo martes. “Volvemos a las medidas de acción directa. Vamos a paralizar a la Justicia hasta agosto, después de la feria judicial”, aseguró Babillón.

También confirmó que no participarán de las próximas reuniones paritarias que comenzarán el martes próximo. “Nosotros no nos vamos a sentar a paritar si no tenemos cerrada la paritaria anterior. Es una falta de respeto. No nos interesa seguir dialogando alrededor de nada, hay que venir con una decisión clara de destrabar este conflicto que tanto daño le hace a la sociedad mendocina”, señaló.

Si bien Babillón apuntó contra el procedimiento de la reunión, en el acto firmado por la secretaria adjunta Silvina Barrera, se confirmó el rechazo a la propuesta: “Atento al estado actual de cosas, consideramos que esta propuesta es insuficiente, no cumple ninguno de los requerimientos expresados por esta Asociación anteriormente. Además, pese a haber sido expresamente planteado en la audiencia anterior, la patronal ha persistido en sostener el descuento en las remuneraciones del personal en sus haberes del mes de mayo, sosteniendo de esta forma la violación a la conciliación obligatoria oportunamente denunciada”.

“De la lectura de la propuesta surge evidente falta de progresividad en la negociación. Es particularmente ofensivo el ofrecimiento de un ítem que expresamente queda supeditado a la ´discrecionalidad´ de la patronal, es decir que el sueldo de los judiciales dependerá del humor de su empleador”, se expresan sobre el otro punto.

Y además, destacan que la “actitud de negar el ingreso de la Comisión Directiva a la mesa paritaria, constituye un ataque a la libertad sindical y menoscaba la negociación colectiva”.

Entonces, la parte gremial concluye con la solicitud del fracaso: “Por todo lo anterior esta parte considera que, pese a sus esfuerzos, las actitudes unilaterales de la patronal producen el fracaso de la instancia conciliatoria y por cerrada la presente instancia, quedando las partes liberadas a tomar las acciones que por derecho le corresponden”.

Qué dijeron la Subsecretaría y el Poder Judicial

Minutos después del portazo del gremio, el subsecretario de Trabajo, Rodrigo Herrera, y el vocero del Poder Judicial, Martín Ahumada, encabezaron una conferencia de prensa para aclarar sus versiones de como sucedió el trámite. Herrera manifestó que “la audiencia se hizo normalmente, lo que pasa es que ellos han querido tener su tribuna atrás y no es así como se hace una audiencia”.

“Las audiencias se hacen en un lugar dónde tienen que entrar tres representantes, más sus asesores legales, como lo hace el Poder Judicial que presentó su propuesta. El Poder Judicial se sentó y el gremio también se sentó. Estaba la secretaria adjunta con sus dos asesores, que fueron los que recibieron la propuesta del Poder Judicial”, señaló el funcionario provincial.

Y afirmó que “el sindicato ha pedido el fracaso de la conciliación y nosotros tenemos que dictaminar si la damos por fracasada o convocamos a una nueva audiencia. Estamos a tiempo, tenemos 15 días”.

Por el lado del Poder Judicial, Martín Ahumada respondió que “lo que sucedió fue una mera cuestión de formalidad, la audiencia se realizó”. Y aclaró que se trata de un “equipo de trabajo” el que representó a la Justicia, integrado no solamente por la Corte sino también por el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de la Defensa. “Entonces no se puede personalizar en un funcionario lo que sucede”, dijo.

“Recordemos que en este conflicto el gremio había solicitado la derogación de la Acordada 19.000 y eso ya sucede. Ahora en paritarias, la Corte, el Ministerio Público Fiscal y el de la Defensa se sientan. La demostración de esto es lo que sucedió el viernes pasado y hoy. Estamos sentados en la mesa de conciliación y esto pasará en las paritarias”, explicó al respecto.

“Es cierto que el gremio ha solicitado el fracaso de la conciliación obligatoria, pero sí hay que decir que el Poder Judicial presentó una oferta, dada por el Ministerio de Hacienda, que era superadora a lo que hoy los empleados judiciales cobran”, agregó Ahumada.

También explicó que las partes habían acordado la posibilidad de formar una comisión para redactar un nuevo convenio colectivo de trabajo. “Es algo que el gremio venía solicitando, desde hace muchos años. Y eso implica un nuevo organigrama y también un nuevo escalafón, que iba a permitir nuevamente producir una mejora. Me parece que ahí está más sustancioso”, agregó.