Aumentó el precio de la comida de los presos de Mendoza: cuánto cuesta cada ración y cuánto se destina por mes

El Gobierno Provincial acordó el incremento del valor de las raciones alimentarias que reciben los presos de la provincia. Desde abril costará cada una $7.867,98, lo que representa un incremento del 26% con respecto al último valor que estaba abonando el Poder Ejecutivo a la empresa Clisa Interior SA, que tiene en sus manos el servicio tras la licitación que ganó en 2022.

No obstante, si se tiene en cuenta que en agosto del 2022 cada ración tenía un valor de $1.114,26, en estos 22 meses el incremento ha sido del 606%.

Según el decreto 1074 que salió publicado en el Boletín Oficial de este viernes, se aprobó un acuerdo entre el Gobierno Provincial, representado por la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y la empresa Clisa Interior SA, a cargo de su apoderado Daniel Emir Sat. Dicho documento establece que las raciones alimentarias, que hasta la fecha tenían un valor de $6.207,61 cada una, pasarían a $7.867,92 a partir de junio.

Además, en el acta acuerdo, se determinó que en el mes de marzo, el valor fue de $7.445,31, por lo que el Gobierno tuvo que pagar el ajuste entre los valores (el de referencia era de $6.207,61) de un total de $254,1 millones.

Si se tiene en cuenta que el Gobierno compró en todo marzo 205.325 raciones alimentarias, con los valores actualizados, aproximadamente el Estado Provincial destina $1.615 millones por mes solamente en la compra de raciones alimentarias para todo el servicio penitenciario de la provincia.

Entre las fundamentaciones del decreto, indicaron desde Clisa Interior SA que ha habido “una continuidad de excesivos incrementos en los costos, producto de la devaluación monetaria de diciembre acompañada por un incontenible y continuado proceso inflacionario, abarcando el gasto en materias primas, insumos, mano de obra y gastos”.

En este sentido, marcaron que “el actual escenario nos coloca en una situación de vulnerabilidad económica y de riesgo empresarial si no se toman medidas de actualización en los precios que actualmente no cubren el costo real del servicio esencial, imprescindible y continuo a nuestro cargo, el que no puede ser interrumpido de ninguna manera en resguardo de la integridad y salud de los internos y personal, el que a la fecha nunca dejamos de cumplir diariamente con la excelencia que nos caracteriza, dentro de las posibilidades económicas del país”.

Y agregaron: “Es nuestra premisa la protección de nuestra empresa como fuente de trabajo y cumplir en tiempo y forma con los haberes de nuestros empleados, quienes merecen asegurar su sustento en forma digna a través del trabajo formal y la eficiente labor diaria en vuestras instituciones, y cumplir con nuestro servicio”.

Luego de establecer negociaciones por parte del Servicio Penitenciario y la empresa, el acuerdo pasó por Fiscalía de Estado, que incorporó un dictamen legal “favorable”, así como también Asesoría de Gobierno, por lo que se aprobó el “Convenio de Adecuación de Precio, Reconocimiento de Deuda y Pago” entre el Gobierno y Clisa Interior SA.

Valores de las raciones