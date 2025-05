Elecciones legislativas en Salta: el gobernador Sáenz ganó la mayoría de las bancas, pero Milei festejó en la capital

Este domingo se celebraron las elecciones legislativas en Salta . El evento provincial consolidó el dominio del frente “Vamos Unidos por Salta”, que logró una abrumadora victoria en ambas cámaras. No obstante, en la ciudad capital, La Libertad Avanza fue la ganadora en la votación.

Luego de que se conociera la sorpresiva victoria de La Libertad Avanza (LLA) en la capital salteña, el gobernador sostuvo: "Yo no se cómo se leen las elecciones provinciales, las legislativas, pero si de 12, ganamos 11, creo que ganamos 11 a 1, no? Si de 30 diputados, ganamos 20, creo que ganamos, no?".