Elecciones 2023: Suárez apela a las “cuentas ordenadas” para poner en valor su gestión

Este lunes el gobernador Rodolfo Suárez inauguró un jardín en el departamento de General Alvear y apeló al electorado mendocino para que acompañe con su voto al frente Cambia Mendoza.

“Aquí en Mendoza, no paramos; las obras se siguen haciendo, nosotros seguimos adelante con mucho esfuerzo, porque tenemos un Estado ordenado, porque tenemos las cuentas ordenadas, porque gobernamos con responsabilidad, porque no improvisamos, porque somos garantías de hacer las cosas bien como las estamos haciendo hoy”, mencionó el mandatario, en conjunto con el ministro de Infraestructura, Mario Isgró; el director general de Escuelas, José Thomas; el intendente Walther Marcolini y el precandidato a la gobernación, Alfredo Cornejo.

En la inauguración del Jardín Rosarito de Luz, ubicado en el distrito de Bowen, el mandatario expresó que los niños “van a poder tener actividades lúdicas y pedagógicas, que van a hacer a su formación en el futuro”.

Además agregó que se trata de una obra “con una inversión provincial muy importante, pero lo que siempre destacamos es que, más allá de la situación que se vive en el país, aquí en Mendoza no paramos con las obras públicas necesarias para los vecinos y las vecinas”.

El director general de Escuelas, José Thomas, expresó: “Estamos inaugurando un edificio de Nivel Inicial, en General Alvear, con 6 aulas, con más de 1.100 metros cubiertos de construcción específico, para toda la comunidad de Bowen. Gracias a este edificio, liberamos espacio en dos escuelas primarias y se le da más comodidad a todos, pero además, adaptado específicamente para la primera infancia. Estamos muy contentos del trabajo que estamos haciendo en Alvear, no solo con este edificio, sino también en UGACOOP y comenzando con un CCT que va a construir el municipio”.

Por su parte, el intendente de Alvear, Walter Marcolini, recordó: “En el 2015, al entonces Gobernador Alfredo Cornejo, le comenté todas las instituciones que había y que necesitábamos más edificios en Alvear. Y él me dijo, vamos a ordenar fiscalmente la provincia para poderlas hacer. En su mandato, hicimos una gran escuela en Bowen y a mí me llena de orgullo, ya que me estoy yendo de mi gestión entregando dos instituciones a este distrito, que son de enorme necesidad para la comunidad educativa”.

El jardín

La obra a cargo de la firma contratista Planinka S.R.L. requirió de una inversión superior a los $175 millones, realizada con fondo íntegramente mendocinos. Así, el jardín dejó de compartir edificio con la escuela 1-143 Pascual Segura, donde funcionaba hasta la actualidad.

El Jardín tiene 6 salas de nivel inicial, grupos sanitarios, patios de juegos y de formación, SUM, cocina, y área administrativa y de gobierno. El proyecto del jardín fue diseñado con galerías cerradas. La construcción del edificio educativo de nivel inicial se realizó con el método “steel framing”, que ofrece una mayor rapidez en la ejecución.

El inmueble cuenta con muros de estructura liviana, sismo-resistentes, con aislación termoacústica y una base de hormigón, carpintería en puertas y ventanas, y conexiones cloacales, de energía eléctrica y agua, entre otras prestaciones. La cubierta de techo del establecimiento también está compuesta por materiales livianos, con chapa de zinc enmalletada y aislantes.