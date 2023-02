El Pro nacional discute el tema Mendoza y De Marchi, con la posibilidad de intervenir el partido

Esta semana será bisagra para el Frente Cambia Mendoza y la composición electoral para este 2023, ya que no sólo se llegará a la fecha límite resuelta por el radicalismo y aliados -que es este miércoles- para que Omar De Marchi y el Pro tome una decisión respecto a si competirá por dentro o fuera de la coalición, sino que también este tema será debatido particularmente en la mesa del Pro Nacional.

Fue la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, quien señaló que este lunes se resolverá, o al menos se volverá a tratar en la mesa nacional del partido el tema Mendoza, que mantiene con dolores de cabeza a los principales referentes del partido macrista a nivel nacional.

Sin embargo, fuentes cercanas a De Marchi comentaron a Los Andes que la reunión podría no ser este lunes, y que se podría dilatar a mañana, teniendo en cuenta que no hay una postura tomada sobre qué hacer con el ex intentendente de Luján de Cuyo si persiste en su idea de no conformar el frente Cambia Mendoza en una interna con Alfredo Cornejo.

“La estarían pasando para mañana porque no pueden resolver nada. Patricia se va de boca (sic) y después no sabe cómo salir”, señalaron fuertemente con críticas a la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri.

En tanto, sobre el límite resuelto por el frente Cambia Mendoza (sin el Pro) para establecer alianzas, se dispuso que sería este miércoles 22, sobre todo para dar “certezas” de cómo trabajar con tiempo en las campañas electorales de los municipios que desdoblaron sus comicios (todos los peronistas más San Carlos).

Sobre este tema, desde el radicalismo indicaron que el 22 “es el día límite para inscribir los frentes. Nosotros no tenemos que resolver nada. El tema es si termina firmando el Pro o no”, acotaron.

De acuerdo a la situación de De Marchi, marcaron que tanto la UCR como los aliados de Cambia Mendoza, “seguirán hacia adelante pase lo que pase”.

“Nosotros seguimos para adelante luego de este miércoles, que es la fecha límite que hemos resuelto para presentar las alianzas. Creemos que si bien impactará la decisión del Pro y De Marchi, no vamos a paralizarnos por ese tema”, acotaron.

Mendoza, en la mesa nacional

Fue la propia Bullrich fue quien señaló que este lunes habrá “una reunión de la conducción del Pro y ahí se va a tomar una decisión, además hay siete departamentos, que hay gente del Pro que quiere participar y no pueden tener ese derecho porque debido a que puede haber una ruptura. Así que nosotros vamos a trabajar para que no se rompa y el lunes (por hoy) va a ver una reunión del Pro y ahí se tomará la decisión, del Pro nacional, porque la coalición tiene un pensamiento nacional”.

No obsante, marcó que “no hay decisiones individuales”, en referencia al diputado nacional y su chance de jugar por afuera en una precandidatura a la gobernacion, y marcó que “la decisión ya está tomada, hay un reglamento, (De Marchi) se tiene que apegar a la ley y esta ley se aplica”.

Además, la presidenta del Pro expresó que en la reunión tomará una decisión por parte de la conducción nacional “y se la comunicará al distrito”. “Yo no voy a adelantar nada, nosotros estamos buscando ser gobierno nacional, veremos cómo se pone de acuerdo un equipo de dirigentes en hablar con De Marchi y ya se tiene que comenzar con este diálogo”.

Por otro lado, agregó que “Juntos por el Cambio es una coalición de cuatro partidos nacionales en todos los distritos se trabaja de la misma manera, en algunos distritos se incorpora como aliados a partidos provinciales como parte de la coalición. Ahora no existe una decisión de que, si participa o no, de mecanismos de resolución de candidatura como son las PASO. Uno puede ir y ganar o perder en las PASO. Tanto (Alfredo) Cornejo como De Marchi podrán competir en las PASO y se verá quien es para la gente el mejor candidato que Juntos por el Cambio lleve a la elección”, manifestó.

También añadió que “lo que no se puede hacer es romper la coalición, eso atenta contra las posibilidades de quien gobernó de Juntos por el Cambio. Él (por De Marchi) supone la individualidad por encima de la decisión colectiva , eso rompe la posibilidad de que Juntos Por el Cambio tenga en cada una de las provincias sobre todo las que gobierna con a necesidad de sustentar su gobernabilidad, de diputados, senadores, de gobiernos provinciales, de intendencia, atenta contra eso, asique no está entre los cálculos romper la coalición. Todos los dirigentes han compartido que la unidad es lo más importante”.