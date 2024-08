El PJ cargó contra Lourdes Arrieta y pide explicaciones por la donación a una fundación cristiana

La diputada libertaria Lourdes Arrieta viene siendo noticia por distintos hechos, ninguno relacionado a su tarea en el Congreso de la Nación. A las fotos de su visita al penal de Ezeiza en la que estuvo dialogando con represores de la última dictadura militar, le anteceden las gestiones que hizo para que la Fundación Cristiana Cielos Abiertos reciba una abultada donación.

El aval de la Secretaría General de la Presidencia fue clave para que más de un millón de artículos lleguen al organismo. El criterio de selección no ha sido informado y empiezan a generarse dudas tal como contó Los Andes días atrás. En la Legislatura de Mendoza tomaron nota y el diputado Germán Gómez (PJ) presentó un pedido de informes que aun no se trata en la Cámara de Diputados. Además, tuvo durísimas críticas a la legisladora pero también al radicalismo por no repudiar algunos hechos.

El jefe de bloque de los diputados peronistas se refirió a Lourdes Arrieta en el período de homenajes que se realiza en todas las sesiones. Allí, refiriéndose a la democracia, apuntó contra la joven libertaria: “Decir que porque nací en determinados momentos, eso me hace ser una persona totalmente ignorante de lo que ha sucedido en la República Argentina... Me refiero a los dichos, a las contradicciones que ha formulado la diputada nacional de la provincia de Mendoza, Lourdes Arrieta, de decir semejantes barbaridades”.

El diputado Germán Gómez, presidente del bloque peronista. Foto: Prensa Cámara de Diputados de Mendoza.

”Me sorprende entender que todo es lo mismo y no es así. Puedo decir cualquier barbaridad, y nadie de la política, del oficialismo sale a decir algo. Es una locura. Desde esta humilde banca no voy a dejar que nos prendan fuego las banderas de tanta sangre que ha ocurrido en la República Argentina. Es una barbaridad lo que está sucediendo. Y que no exista una sola disculpa. Esto en Alemania le costaría la cabeza a cualquier político este tipo de declaraciones”, dijo Gómez.

El legislador sanrafaelino se refirió a tres iniciativas presentadas que no han tenido cabida en el tratamiento legislativo. La que más enojo generó es un proyecto de resolución en el que le solicita “a la Diputada Nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, que se retracte de sus declaraciones en las que alegó desconocer la identidad de Alfredo Astiz y otros represores condenados por delitos de lesa humanidad”. No avanzó en los temas a tratarse.

“La Unión Cívica Radical tuvo un montón de pérdidas en ese periodo oscuro y atroz que pasó en la República Argentina, como también lo tuvo el peronismo. Entonces no nos podemos quedar callados. Hay que alzar las voces de esta institución, de esta Legislatura y oponernos a este tipo de declaraciones”, finalizó.

Las dudas acerca de la donación

Por otra parte, hay dos proyectos relacionados a la Fundación Cristiana Cielos Abiertos y la donación de casi 1,5 millones de artículos que recibirá dentro de lo que contempla la Ley de Rezagos y que debió avalar la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. En este caso puntual, la firma es de Eduardo “Lule” Menem, Subsecretario de Gestión Institucional y funcionario que trabaja junto a la hermana del Presidente.

En uno de ellos espera que la Cámara de Diputados de Mendoza vea con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría General de la Presidencia y del Subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, remita información relacionada al proceso de selección de la Fundación Cristiana Cielos Abiertos como beneficiaria de la donación, los criterios utilizados para la evaluación, el listado completo e inventario detallado de los 1.461.897 artículos donados y los mecanismos implementados para garantizar la transparencia en la distribución de los artículos donados. Ninguno de estos aspectos han sido informados, según intentó conocer Los Andes.

Lourdes Arrieta con su "patito".

Alejandro Castellazzo, presidente de la fundación, alimentó las dudas acerca de algún tipo de favoritismo. En diálogo con Radio Nihuil, reconoció que Arrieta se había comunicado con él para comentarle que estaba disponible esa donación y que su intención era que los productos llegaran a las personas que lo necesitaran. Incluso deslizó que “quizás” la fundación había tenido “una gestión política” aunque “no nos interesa meternos en política”. Desde la fundación, habían dicho a Los Andes que la nota llegó directamente a la Secretaría General de la Presidencia, algo que el entorno de la mendocina había desmentido, adjudicándole a ella la recepción de pedidos.

El pastor indicó que “hay una trazabilidad con lo que llega, se rinde bajo planilla” y que de ese proceso participa la propia diputada nacional. Dicho en otras palabas, quien gestionó la donación, también controla el proceso y genera dudas sobre si Lourdes Arrieta atiende de los dos lados del mostrador. “Como fundación somos responsables de administrar y presentar las documentaciones que se nos soliciten”, dijo Castellazo aclarando que será la Secretaría General de la Presidencia el receptor de la rendición de los productos recibidos, que aun no llegan.

El otro proyecto presentado por el PJ, apunta a la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza para saber si la fundación “tiene los papeles en orden o los patitos”, expresó Germán Gómez.

Para asegurar que la Fundación Cielos Abiertos cumple con todos los requisitos legales y normativos, la solicitud al organismo que conduce Sebastián Soneira, es para que proporcione un informe detallado sobre la situación de la fundación, incluyendo:

a) La inscripción de la Fundación en el registro correspondiente, asegurando que está debidamente registrada según la normativa vigente.

b) El cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Fundación, verificando que está al día con sus impuestos y otras obligaciones tributarias.

c) La presentación de balances y memorias anuales, garantizando la transparencia financiera y administrativa de la Fundación.

d) La situación jurídica actual de la Fundación, especificando si ha cumplido con todos los requisitos legales y normativos, y destacando cualquier irregularidad administrativa o legal que se haya detectado en sus registros.

e) Información detallada sobre las autoridades de la Fundación, incluyendo sus declaraciones juradas respecto a incompatibilidades, inhabilidades y su condición de personas políticamente expuestas.

f) La acreditación del patrimonio de la Fundación, detallando los activos en efectivo, bienes inmuebles y otros recursos, y asegurando que estos estén debidamente documentados y registrados.

“Mediante el informe solicitado a la Dirección de Personas Jurídicas (DPJ), se pretende asegurar que la Fundación Cielos Abiertos cumple con todas las normativas legales y administrativas, garantizando su transparencia y buen funcionamiento. Por estos fundamentos y otros que expondré en su oportunidad, es que solicito a este H. Cuerpo de sanción favorable al presente proyecto de Resolución”, dice el proyecto que fue presentado esta semana y, esperan en el PJ, se apruebe la semana próxima.