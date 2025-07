El Partido de los Jubilados apoyó la protesta en la sede del PAMI y exigen mayor respuestas de Litvinchuck

En mayo, la obra social intentó trasladar la causa a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero la maniobra judicial no prosperó y el expediente regresó a Mendoza.

Hace un mes, el juzgado determinó que el PAMI seguía incumpliendo la medida de manera “continua e injustificada” y sancionó con una multa de $100.000 diarios al director ejecutivo nacional del organismo, Esteban Leguizamo.

“Esta semana, la situación llegó a un límite intolerable”, advierte el comunicado del Partido de los Jubilados. Y agrega: “Pero el titular del PAMI, el señor Litvinchuck, una vez más se escondió, no dio la cara y eludió a la prensa. Nos preguntamos: ¿Qué clase de funcionario se niega a escuchar a quienes más lo necesitan?”.

El documento concluye con un llamado a sostener la lucha: “Esto no es solo un problema administrativo. Es abandono de personas. Es una violación a los derechos humanos más elementales. Desde el Partido de los Jubilados no vamos a callarnos, no vamos a mirar para otro lado. Vamos a levantar la voz, una y mil veces, hasta que los responsables escuchen”.

Carta abierta del Partido de los Jubilados