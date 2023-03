El oficialismo copó el Acto Central y redobló sus críticas a la Nación

Mendoza cerró este sábado una Fiesta Nacional de la Vendimia que se caracterizó este año de ser más “política” que nunca, sobre todo por el acercamiento que hay a las diversas fechas de las elecciones municipales, provinciales y nacionales; así como también la buena participación de dirigentes del ámbito nacional en el escenario local.

El Acto Central no podía ser diferente. El Gobierno Provincial, con sus principales ministros, aprovechó la previa en el Teatro Griego, Frank Romero Day, para intensificar sus críticas a la Nación por la falta, a su entender, de anuncios de renombre respecto a la compleja situación de la vitivinicultura como economía regional, en medio de inclemencias climáticas que afectaron a la producción y que será sensiblemente más baja que el año pasado.

Fue el oficialismo y todo el espectro de Juntos por el Cambio el que copó la mayoría de asientos del palco, ante el peronismo que tuvo la presencia de los 6 intendentes que tiene su espacio más Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional, que también se mostró activa en diálogo con algunos presentes, así como también los medios de comunicación.

Al margen de este escenario político, hay dos situaciones que llamaron la atención del palco de dirigentes. Por un lado, el gobernador Rodolfo Suárez decidió no dialogar con la prensa, pero fue reemplazado por todo su gabinete.

Uno de los que habló sobre el balance de los eventos en Mendoza fue el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, quien destacó un “clima armónico” en los eventos provinciales, que se realizaron “sin reclamos fuertes, lo que marca el gran trabajo del Poder Ejecutivo en tener las cuentas ordenadas y en adelantarse a los hechos”.

En tanto, Enrique Vaquié, ministro de Economía, se mostró visiblemente decepcionado de los anuncios nacionales a la vitivinicultura, al sostener que llegará “menos dinero de asistencia que lo que prometió Massa en su visita el año pasado”.

“Falta que el ministro Massa y el gobierno nacional ponga los $3.500 millones que faltan y que prometió, que deje de hablar de los productores y que ponga plata en los productores porque hablar es fácil, lo difícil es que el presupuesto acompañe a lo que se dice”. también dijo que el dólar nuevo al sector “no lo conocemos porque no lo dijo”, así como tampoco dijo “cuánto tiempo durará. No es lo mismo la vitivinicultura con otras actividades, que tocan un botón y liquidan. Acá no es así”, acotó.

Además de todo el gabinete de Suárez, los intendentes de los 18 departamentos y legisladores nacionales por Mendoza, asistieron al Acto Central los legisladores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff, Carolina Losada, Hernán Lombardi y Ricardo Buryaile.

En tanto, por el lado de Bullrich, la precandidata a presidenta por Juntos por el Cambio captó la atención de un gobierno local que la prefiere a ella antes que a su adversario en la eventual interna, Horacio Rodríguez Larreta.

“Queremos vivir junto al pueblo mendocino esta fiesta. Lo que sí puedo decir es que estamos trabajando para ofrecer una alternativa potente para los mendocinos y argentinos. Acá hay que dejar de mentir y bajar el gasto”, comentó Bullrich, que fue saludada por una buena cantidad de público presente mientras caminaba por los pasillos del Teatro Griego.

Además, la dirigente aprovechó para lanzarle un mensaje al diputado nacional Omar De Marchi, al indicar que “el Pro va a participar en Cambia Mendoza, se los puedo garantizar”.

Defensa peronista

Quien fue la encargada de defender las visitas nacionales y los anuncios que se realizaron esta jornada principalmente por el ministro de Economía, Sergio Massa, fue Anabel Fernández Sagasti.

La legisladora nacional ponderó que hayan participado varios ministros para conocer la situación de los productores, y ante las críticas de la gestión de Suárez, sugirió que el Gobierno Provincial “no debería ser tan belicoso con lo que necesita Mendoza. Necesitamos más gestión y mas acuerdos para defender a los mendocinos”.

Sobre las futuras elecciones, también dejó en suspenso una posible participación en las listas: “Si mi nombre sirve estoy para poner el cuerpo para Mendoza y el peronismo siempre”.