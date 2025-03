El insólito pedido de disculpas del diputado libertario Almirón a Zago: "¿Querés que te dé un pico?"

La disculpa se dio a pedido del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, aunque de una forma poco convencional: “Por supuesto que lo voy a hacer. Ante todo soy argentino, patriota, no me importa lo que ustedes piensen. Acá hay alguien cerebral, no voy a dejar guiarme por las pasiones y las especulaciones de ustedes. Zago perdón. Perdón a todos ustedes”, expresó.