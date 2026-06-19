El Gobierno reveló de cuánto es la contratación del servicio de celulares para los organismos públicos

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó una contratación por hasta $354.945.506,75 para la prestación de servicios de tramas digitales destinadas a la red de telefonía digital de la Administración Pública Provincial y otros organismos del sector público.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1032, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y faculta al Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a suscribir los contratos correspondientes con las empresas Telecom Argentina S.A. y Telmex Argentina S.A.

Según detalla la norma, la contratación se enmarca en el Acuerdo Marco para la prestación de servicios de telefonía digital que fue adjudicado en 2025 mediante una licitación pública provincial.

El decreto responde a un pedido realizado por la Dirección de Informática, que solicitó autorización para gestionar la contratación y ejecución de los servicios correspondientes a los denominados “ Enlaces SIP ”, utilizados para garantizar las comunicaciones digitales de distintos organismos estatales.

La decisión se adoptó luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes dispusiera que estos servicios dejaran de estar disponibles para contratación directa a través del sistema COMPR.AR Mendoza, estableciendo que su administración quedara centralizada.

Cómo se distribuye la inversión

Del monto total autorizado, la mayor parte corresponde a Telmex Argentina S.A., que proveerá 55 tramas digitales con un costo mensual estimado de $15.182.817,67.

La contratación con esta empresa tendrá una inversión total estimada de $250.271.607,40, de los cuales $106.279.723,69 serán imputados al ejercicio 2026 y $143.991.883,71 al ejercicio 2027.

Por su parte, Telecom Argentina S.A. brindará 12 tramas digitales por un costo mensual estimado de $6.350.080. La contratación con esta firma asciende a $104.673.899,35, distribuidos en $44.450.560 para 2026 y $60.223.339,35 para 2027.

Vigencia del servicio

Los contratos tendrán vigencia desde el 1 de junio de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027.

Además, el decreto autoriza a la Dirección de Informática a conformar las facturas emitidas por las empresas proveedoras y faculta a la Contaduría General de la Provincia a realizar las imputaciones presupuestarias necesarias para afrontar los pagos correspondientes, incluidos los que deban ejecutarse en ejercicios futuros mientras la contratación permanezca vigente.

La norma también establece la continuidad de aquellas contrataciones que hayan sido iniciadas por distintos organismos provinciales antes de la centralización del servicio, con el objetivo de garantizar la prestación ininterrumpida de las comunicaciones digitales en la administración pública.

El decreto