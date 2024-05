El Gobierno respaldó a Pettovello y dijo por qué echaron a Pablo de la Torre en Capital Humano

El gobierno de Javier Milei salió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sosteniendo que hace un “trabajo increíble” en su rol, en medio de los cuestionamientos por los alimentos acopiados, los vencimientos en julio y el reciente despido del secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, por “falta de transparencia”.

En su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó este viernes que el apoyo del Presidente a Pettovello es “absoluto”.

“Todos los funcionarios del Gobierno tenemos libertad absoluta para elegir nuestros equipos y cuando vemos algo que no funciona o que no cumple con nuestras expectativas, removerlo o modificarlo. El Presidente no sólo está al tanto, sino que apoya cada uno de los movimientos de la ministra Pettovello”, declaró.

“Para nosotros, la ministra Pettovello es una número uno y lo está dando todo en un ministerio tan complicado y con tantas cosas que no nos han gustado de lo que ha pasado en los últimos años en cuestiones de asistencia social”, dijo.

“Hemos hablado de comedores, de planes sociales, cuestiones que no funcionaban o que estaban con cierta falta de transparencia. La ministra Pettovello está llevando adelante un trabajo increíble para que efectivamente todo lo que tenga que llegar en materia de ayuda llegue a quien le tiene que llegar y que nadie se apropie de lo que no es suyo”, agregó.

Insistió en que “la ministra Pettovello no sólo no está en discusión para el Presidente, sino que además el Presidente no deja, te diría a diario, desde el 10 de diciembre, de ponerla en valor”.

El vocero también se refirió a la salida de De la Torre y señaló que hubo “falta de transparencia” en la gestión. El ahora exfuncionario era investigado por la Oficina Anticorrupción en un expediente por presunto “mal desempeño” tras el hallazgo de contratos truchos de empleados a cargo del área de Niñez y Familia que comandaba.

“Surgieron dos temas. Uno implica problemas en la gestión y otro que la información que requería Pettovello de algunos temas como alimentos, la ministra no la estaba obteniendo”, puntualizó. “No trabajamos con gente con la que no tengamos el 100% de confianza, independientemente de la aptitud del funcionario. Cuando alguien pierde confianza en uno de sus funcionarios, efectivamente se toma la decisión de reemplazarlo”, subrayó.

Adorni manifestó que De la Torre “es una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones y la ministra hace la denuncia en la Oficina Anticorrupción como corresponde”.

Pablo de la Torre fue echado del Ministerio de Capital Humano (Foto gentileza)

Por ello, el portavoz aclaró que “todo lo que refiera a problemas de gestión o a cualquier otra cuestión que haga en tema de transparencia, de información, de cuestiones que puedan a los ministros o funcionarios de rangos superiores tener que desplazar funcionarios... El apoyo del Presidente a Pettovello es absoluto”.

“Si hay una diferencia que tenemos es que nosotros no ocultamos los problemas, sino que los contamos y los corregimos. Nosotros no ocultamos ni escondemos nada debajo de la alfombra”, afirmó Adorni en la conferencia.

Sobre los vencimientos de los alimentos guardados en depósitos, el portavoz confirmó que son en julio próximo: “El cronograma (de entrega) no está definido. La primera fecha de vencimiento se da el 7 de julio, un lote menor de alimentos, y luego, otro lote más grande que tiene fecha de vencimiento el 30 de julio, y otro menor el primero de agosto. Eso es de leche y hay un vencimiento de harina el 25 de julio”.

Seguí leyendo: