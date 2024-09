Escándalo: Pettovello negó haber denunciado un caso de corrupción ante el Papa

El Papa Francisco desató una polémica en el gobierno de Javier Milei al revelar un supuesto caso de corrupción. Según el periodista Marcelo Bonelli, el Papa se habría enterado del hecho a través de Sandra Pettovello, quien está a cargo del Ministerio de Capital Humano. Sin embargo, Pettovello negó estas afirmaciones públicamente y el presidente Milei aprovechó para criticar a la prensa.

El Papa mencionó que un inversor le contó que, al presentar su proyecto a un ministro argentino, este le pidió una coima. Aunque Francisco no dio nombres, Bonelli informó que fue Pettovello quien le habló de la situación al Sumo Pontífice. Una semana después de estas declaraciones, el ministro de Salud, Mario Russo, renunció, lo que alimentó los rumores de corrupción en el gobierno. Bonelli también señaló en su programa que hay versiones que vinculan la renuncia de Russo con tensiones dentro del gabinete, particularmente con Santiago Caputo y Mario Lugones, su reemplazante.

Pettovello, por su parte, respondió en redes sociales, donde negó haber hablado con el Papa sobre corrupción en el gobierno. A su vez, compartió una conversación con Bonelli para desmentirlo. Tras la negativa de la ministra, Milei arremetió contra los medios de comunicación, cuestionando su credibilidad y acusándolos de mentir. El presidente criticó a FOPEA y sugirió que los periodistas deberían enfocarse en trabajar de manera honesta, tras la pérdida de la pauta oficial.

Usuarios en las redes sociales se hicieron eco de esta noticia y opinaron al respecto: ‘’Ojo periodistas, no se hagan los distraídos, todos sabemos como termina’', ‘’Hace siglos que sabemos que no se puede confiar en la iglesia. No es la primera vez que la Iglesia traiciona por defender sus propios intereses’'; ‘’.

Las palabras del Presidente fueron: ‘‘¿Acaso Uds avalan que un periodista mienta alevosamente ensuciando el honor de una persona? Entiendo que les duele mucho haber perdido el curro de la pauta corrupta porque ello los obliga a hacer un trabajo honesto. Sería lindo que hagan una “cartita” al respecto. CIAO!’'.