El Gobierno de Milei analiza opciones para auditar las universidades nacionales

El Gobierno de Milei continúa la “cruzada” por las universidades nacionales y confirmó que analiza opciones para auditar las 61 universidades a su cargo. En la actualidad, una resolución de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) impide que se puedan auditar las universidades. En la red social X, Sandra Pettovello confirmó que no sólo podría avanzar por anular esta resolución sino que también se barajan otras opciones.

“Estamos trabajando en más de una opción”, manifestó Pettovello ante la noticia de posible anulación de la resolución. Al respecto, la Constitución establece que los controles internos de todo organismo público los hace la (SIGEN), que depende del gobierno de turno, y los externos la AGN, que depende del Congreso. Durante el corriente año, la SIGEN realizó un relevamiento de los convenios entre universidades y distintas reparticiones de la Administración Pública Nacional que arrojó como resultado “la existencia de 2245 convenios de asistencia técnica en diversos motivos, de los cuales 354 corresponden a la UBA”.

Además, de acuerdo al reporte de Ámbito, la SIGEN confirmó la voluntad de “revisar la ejecución de dichos convenios para determinar si el objetivo de los mismos se ha cumplido, cuáles han sido los resultados, si la ejecución estuvo a cargo de la universidad o fue subcontratada a terceros y auditar la correcta y completa aplicación de los fondos entregados a la consecución de dicho objetivo”, aseguró el organismo en un comunicado.

El Gobierno y las auditorías

También mediante un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, apuntó: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta”.

Y sumó: “En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo 1 está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros 2 corresponden a períodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.

Ante la marcha a favor del fondo de financiamiento educativo que aprobó el Congreso, el Gobierno de Javier Milei puso el foco en la cantidad real de alumnos regulares, otro punto de debate sobre la transparencia de las universidades. “Solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica”, declaró el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

