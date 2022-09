El Gobierno provincial cree que la inflación de 2023 superará el 60%

El gobierno nacional presentó este jueves casi a la medianoche el proyecto del Presupuesto 2023, con el que el oficialismo diagramó toda la pauta de gastos que prevé para el año que viene, en un contexto que seguirá siendo muy complejo en términos económicos y en el cual se sumará también la votación de los argentinos para el próximo gobierno, tanto nacional como provincial y municipal.

No obstante, el proyecto, si bien recién comienza a ser analizado por el ministerio de Hacienda, ya despertó algunas dudas e interrogantes en el Gobierno Provincial respecto a una posible subestimación del escenario inflacionario para el 2023, lo que podría influir en un mal cálculo del Presupuesto, como ha ocurrido años anteriores.

Según establece la pauta de gastos que presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, se contempla a lo largo del año que viene una inflación de un 60%, un crecimiento del PBI de 2% y un dólar oficial a $269, es decir, un número cercano a lo que hoy representa el dólar blue. Precisaron también que la proyección de déficit primario para el próximo año será equivalente al 1,9% del PBI, contra el 2,5% previsto para 2022, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno nacional en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado.

Dudas e interrogantes

Según expresó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, por norma la provincia “está obligada” a tener las mismas pautas del gobierno nacional, y si bien no quiso hacer juicios de valor respecto a si las variables son o no las que ocurrirán en 2023, marcó que en Mendoza “no las podemos elegir porque la ley de Responsabilidad Fiscal dice que no podés aumentar gastos más que la inflación proyectada”.

“La pregunta es ¿cuál será la inflación? Hay algo cierto, y es que hace años las pautas macrofiscales difieren por mucho de la realidad, y eso complica el día a día de la gestión. Te complica que las variables sean deliberadamente una mentira”, marcó Fayad. No obstante, también dijo que “en todos los casos, siempre se subestimó la inflación. Si fueran errores, uno puede fallar hacia arriba o hacia abajo, pero en todos los casos siempre se ha subestimado”, acotó.

En este sentido, el principal dato que prende el alerta es el de precisamente la inflación, teniendo en cuenta que, si finalmente el año cierra con un 95% de aumento, debería significar por lo menos una disminución de un 35% en términos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diferencia entre un 2022 y un 2023, algo poco probable de cumplir para el Gobierno provincial.

“Sin dudas si hay un error grosero, tendremos problemas, porque eso se traduce en complicaciones en el ejercicio del reparto de recursos y en las estimaciones de cada ministerio. En el caso de Mendoza siempre hemos designado el mismo porcentaje para cada repartición con el que hemos calculado en el Presupuesto, pero a nivel nacional en muchos casos no ha funcionado así”, declaró Fayad.

Según sospecha el Gobierno, una “estrategia” del ministerio de Massa es que, a futuro, un aumento de los recursos en el Estado, no producto de un crecimiento, sino de una subestimación de la inflación, generaría “excedentes” que podrían utilizarse de forma discrecional.

“Si en el proyecto uno designa $10 a obras públicas y luego entra más dinero porque el cálculo tuvo errores, todo el excedente que ingrese, una vez que se llegue al límite de lo que establece el Presupuesto,se puede utilizar para otros destinos. La subestimación genera discrecionalidad”, ejemplificaron desde Casa de Gobierno.

No obstante, ante la consulta a Fayad respecto a esta situación, aseguró que tanto este año, como los anteriores del radicalismo, “no se utilizó dinero de forma discrecional, sino que siguió realizándose el reparto según los porcentajes que se tuvieron en cuenta en los presupuestos votados por la Legislatura”.

Se espera, de esta manera, que el último día de septiembre, el Ministro presente el proyecto en mesa de entradas de la Cámara de Diputados, en base a los parámetros que delineó la gestión de Massa.

“Mentiras” y subestimaciones

Los Andes también realizó consultas a dos ex ministros de Hacienda de la provincia, como Martín Kerchner y Lisandro Nieri, quienes dieron una visión un poco más dura de lo que piensa el radicalismo que presentó Massa.

Kerchner fue más crítico, al señalar que “el Gobierno de Alberto (Fernández), Cristina (Fernández de Kirchner) y Massa perdió la última oportunidad que tenía de decir la verdad y comenzar el camino para sincerar el estado de la República”.

“40 puntos menos de inflación es al menos poco creíble que pase, a menos que ocurra un ajuste tan feroz que haga aumentar entre 10 o 15 puntos la pobreza del país; o con una baja de 10 puntos en el PBI, como ocurrió en la pandemia, lo que hizo que la inflación cayera en un 20% respecto al último gobierno de (Mauricio) Macri. Pero nada de lo que se presentó cierra”, aseguró el actual jefe de bloque de Cambia Mendoza en el Senado.

También sugirió Kerchner que el Gobierno busca “solo ganar tiempo para que no explote la macro, sin intentar en lo más mínimo solucionar los problemas de fondo de nuestra economía. El trío gobernante solo opta por engañar a la población de que está haciendo algo por estabilizar, cuando en realidad no hace nada, ya que ni siquiera un presupuesto realista logra hacer”.

“Lo más grave es que arrastran a las provincias, porque deben seguir por ley esos lineamientos. Esto afecta a las provincias que buscan la buena administración, las arrastran a un ‘relato k’”, culminó.

En tanto, Nieri sostuvo que el Gobierno “reconoce un impacto recesivo fuerte, con una economía que se desacelera este segundo semestre, porque establecieron un 2% de crecimiento para el 2023, más allá de las apreciaciones de si está o no bien este número”. El ex Ministro, que habló del aumento de tasas de interés por encima del 100% del Banco Central, comentó que se trata de una política “que apunta a anclar la inflación”.

Respecto de la inflación, el gran dato criticado por el radicalismo, indicó que a priori es un número que si bien no es completamente realista, “sin dudas no es la ‘payasada’ de la presentación que realizó Martín Guzmán el año pasado, en donde se habló de una inflación del 33%, cuando en realidad vamos a estar cerca de los 3 dígitos”.