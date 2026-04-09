9 de abril de 2026 - 07:22

El Gobierno extendió los contratos y prestaciones de empleados estatales hasta junio

La medida alcanza a personal con distintas modalidades laborales y se aplicará de manera automática, sin nuevos trámites administrativos.

La prórroga incluye adscripciones, interinatos, planta temporaria y locaciones de servicio, bajo las mismas condiciones vigentes.

La prórroga incluye adscripciones, interinatos, planta temporaria y locaciones de servicio, bajo las mismas condiciones vigentes.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso este jueves la prórroga automática de contratos, designaciones y prestaciones de servicios en la administración pública hasta el 30 de junio de 2026, a través del Decreto 548 publicado este jueves en el Boletín Oficial.

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La medida extiende el esquema que ya venía vigente desde comienzos de año y alcanza a trabajadores que al 31 de marzo se encontraban en distintas modalidades laborales dentro del Estado, incluyendo adscripciones, designaciones interinas, planta temporaria, adicionales y contratos bajo locación de servicios u obras.

Uno de los puntos centrales del decreto es que la prórroga se realizará de manera automática, sin necesidad de firmar nueva documentación ni emitir actos administrativos adicionales. Según se establece, los agentes continuarán bajo las mismas condiciones laborales, funciones, horarios y remuneraciones que tenían hasta fines de marzo.

El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de “no entorpecer el desarrollo de las actividades” del Estado provincial, garantizando así la continuidad operativa de las distintas áreas.

Alcance y condiciones

La norma también incluye a trabajadores vinculados a programas financiados por organismos internacionales, a través de la Unidad de Financiamiento Internacional (UFI), con el objetivo de asegurar la continuidad de obras en ejecución.

No obstante, el decreto deja abierta la posibilidad de que ministros y autoridades de entes descentralizados puedan disponer modificaciones o ceses en casos particulares durante el período de prórroga.

Esta decisión se enmarca en una política que el Gobierno viene aplicando desde fines de 2025, cuando se estableció la continuidad automática de contratos ante su vencimiento. En este caso, la extensión rige desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, aunque el esquema general tiene como horizonte el 31 de diciembre de 2026.

Además, la continuidad queda sujeta a la disponibilidad de recursos, ya que las erogaciones deben estar respaldadas por partidas presupuestarias de Rentas Generales o recursos afectados, tanto provinciales como nacionales.

El decreto

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