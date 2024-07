El escándalo en Santa Rosa pasa del Concejo Deliberante a la Justicia

El Concejo Deliberante de Santa Rosa fue noticia en los últimos días por un intenso cruce entre la presidenta del cuerpo, Débora Quiroga (FDT), y el ex edil peronista Diego Foco, esposo de la intendenta Flor Destéfanis, que renunció a su banca y a la vez, evitó que se trate una acusación por violencia de género contra él. Ahora, la denuncia llegará a la Justicia, con respaldo de la concejal radical Liliana Campos.

Cuando trascendió el conflicto, Foco le restó importancia a las acusaciones de Quiroga y aseguró que se trataba de una “maniobra política”, vinculada a su enfrentamiento con el oficialismo del cuál formó parte hasta hace unos meses, cuando rompió y armó rancho aparte con la concejal María José Bufa, en el bloque “Frente de Todos Santarrocino”. Vale decir que la dirigente en cuestión es de origen radical y se unió a Destéfanis durante su primer mandato, pero ese acuerdo no perduró en esta gestión.

La intendenta Flor Destéfanis y la presidenta del HCD, Debora Quiroga. Foto: Prensa Santa Rosa

El viernes pasado, Quiroga anunció a través de sus redes sociales que iba a denunciar a Foco por “violencia de género hacia las concejalas de este Cuerpo, abuso de poder y tráfico de influencias”, debido a maltratos que habría recibido tanto ella como la concejal Liliana Campos (Cambia Mendoza), de forma pública.

Entonces el lunes, cuando acudió al HCD para darle ingreso formal, se encontró con que Foco ya había presentado su renuncia a su banca junto a su par de bloque Hernán Dubé, le narró a este diario. El peronismo, por su parte, anunció su salida justamente como un gesto de paridad de género para que ocupen sus lugares Melisa Ibáñez y Romina Donaire.

Concejales Diego Foco y Hernán Dubé. Foto: Web Santa Rosa

“Siendo la paridad de género una política de estado de nuestro proceso político, queremos garantizar ese compromiso con esta medida”, expresaron a través de un comunicado.

“Los cuatro compañeros han puesto a disposición su renuncia como gesto hacia la conducción política de la compañera Flor Destéfanis. Renunciaron los compañeros Hernan Dubé y Diego Foco, a quienes agradecemos haber dejado sus bancas por el movimiento, e ingresarán al Concejo las compañeras Melisa Ibañez y Romina Donaire, a quienes les deseamos los mayores éxitos durante su gestión”, explicaron.

En la última sesión fueron aprobadas las renuncias de ambos concejales y la denuncia por violencia no prosperó, ya que el expediente sobre la salida de Foco estaba antes y no hubo mayorías especiales para alterar el orden de tratamiento. Quiroga le detalló a Los Andes qué sucederá ahora: “La denuncia contra el concejal Diego Foco ingresó a la Comisión de la Mujer y adhirió la concejal Liliana Campos. Como Foco presentó la renuncia, la comisión sugirió hacer la denuncia en la fiscalía, así que esos son los pasos que se seguirán”, anunció.

Por su parte, Campos confirmó que respaldará la acusación formal en la Justicia. “Acompañaré la denuncia que impulsa la presidenta del Concejo, ya que Foco no es más concejal. En la Comisión de la Mujer se determinó que hay que hacer la presentación en la Fiscalía de Santa Rosa-La Paz”, le indicó a este medio.

A todo esto, Foco le respondió a este diario, que llegar a la Justicia “es lo correcto así de una vez por todas, sale la verdad a la luz”. El exconcejal le retrucó a Quiroga: “Espero que aporte sus pruebas, yo estoy analizando acciones legales para que mi nombre no quede manchado con todo esto y que a futuro nadie tenga que pasar por una situación así por ambiciones personales y políticas”, sentenció.

La sesión del escándalo

Quiroga manifestó que después de apartarse del bloque Justicialista y abrirse con el bloque Frente de Todos Santarrocino junto a la concejal María José Bufa, comenzó a sufrir agresiones por parte de Foco que estallaron públicamente durante una sesión en mayo, en la que se trató un pedido de informes por el Festival de la Cueca y el Damasco, “dónde él tuvo mucha participación”.

“En una de las sesiones en las cuales voté a favor de un pedido de informes para conocer sobre los gastos del Festival de la Cueca y el Damasco, él se enojó, se dirigió hacia mí y me avergonzó delante de todo el mundo. Me pidió que renunciara a la presidencia del Concejo porque yo había llegado ahí gracias al voto de ellos”, sostuvo Quiroga.

Mientras que la concejal Campos también señaló que fue agredida en ese momento. “Cuando presenté mi primer pedido de informes, solicitando los gastos del Festival y fue aprobado por los diez concejales incluido él, se ofuscó y me señaló con el dedo. Me dijo que debería estudiar más y leer más sobre las leyes, como si yo no estuviera preparada para este cargo”, aseguró.

Y continuó: “Siempre descalificándome como edil, que fui votada por el pueblo como él. Fui electa no solo para aportar a que el municipio funcione y crezca con la intendenta, sino también para controlar las cuentas del Ejecutivo para informarle a la población”.

Foco aprueba ir a la Justicia

“Denuncias penales todavía no hay”, respondió el exconcejal Foco en diálogo con Los Andes y se defendió de las acusaciones, asegurando que sus declaraciones se dieron en un contexto político.

“Ella manifiesta que yo la he hostigado políticamente, solicitándole que renuncie a la presidencia por haber dejado de ser parte del oficialismo. Son cuestiones de la política, cuantos dirigentes deberían estar denunciados por esto”, planteó el peronista.

Entonces, el esposo de Destéfanis explicó: “Yo le dije a ella que debería tener respeto por el oficialismo que se eligió y haber renunciado a la presidencia para que se pasara a un concejal oficialista, por una cuestión de eventualidad si el día de mañana le pasara a nuestra intendenta o se tome licencia, y que el orden institucional se respete”.

Además, dijo que “es una cuestión terrible, todo en sede política o medios de comunicación, pero nunca en sede judicial que es donde corresponde. Tengo los documentos para iniciar acciones legales para que estas situaciones no se repitan”.

“A la concejal Campos le dije que le estaban escribiendo las cosas, pero fue en un contexto político y son discusiones que podemos tener cualquier persona independientemente del género”, agregó sobre las otras acusaciones de la edil de Cambia Mendoza.

Y señaló sobre su paso al costado: “Nosotros renunciamos por una decisión política que tomó el Justicialismo en Mendoza. Habían cuatro varones y se daba una situación de hostigamiento hacia nosotros. Nos seguían mujeres y creemos que tenían mejores condiciones para desempeñar la función legislativa”, manifestó.

“La violencia de género es una problemática muy complicada y ella (por Quiroga) lo lleva a un ámbito de ambiciones personales”, sentenció Foco.