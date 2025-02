El Consejo de la Magistratura de Mendoza renueva una banca: quiénes son los aspirantes

WhatsApp Image 2025-02-13 at 19.52.41.jpeg

Juez Gómez Orellano.jpg El juez camarista Julio Gómez Orellano, candidato de la Lista Nº 2 Gentileza

El Consejo de la Magistratura lo preside la jueza suprema María Teresa Day (este puesto se renovará este año también) y lo integran por parte del Poder Ejecutivo la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus (titular) y el subsecretario Marcelo D'Agostino la acompaña como suplente.

Por la Federación de Colegios de Abogados y Procuradores de Mendoza ocupan bancas los doctores Javier Pons y María José Hernández.

En tanto que, por la Cámara de Diputados, forman parte los legisladores Silvina Gómez (UCR) y Gustavo Perret (PJ). Sus reemplazantes son respectivamente Alberto López (UCR) y José Luis Ramón (Protectora).

Qué dicen los candidatos al Consejo de la Magistratura

Al juez Dantiaqc lo acompaña como suplente la jueza de Familia, Cintia Barriga Minervini; mientras que al camarista Gómez Orellano lo secunda la jueza penal de San Rafael, María Laura Vera.

El juez Dantiaqc tiene 56 años y fue designado como juez Civil y Comercial en el año 2011. En su mensaje de campaña asegura que llevará al Consejo "propuestas de reformas para tener procesos de selección cada vez más ágiles y transparentes" y se compromete a "mantener reuniones periódicas para escuchar las inquietudes de los magistrados".

"Había un acuerdo tácito de que esta oportunidad le tocaba a los del Juzgado Civil, por eso se me ocurrió presentarme. Al postularme se generó esta politización, que yo ni sospechaba que podía pasar", comentó el juez a Los Andes para desligarse de las acusaciones que recaen de la otra lista.

Y aseguró: "En mi lista no hay vinculaciones políticas, de hecho no tengo nada que ver con el oficialismo ni el radicalismo. Mi origen familiar estuvo ligado al peronismo y estuve afiliado hasta que concursé para conjuez. Entiendo que la Justicia es independiente y por eso me desafilié. Actúo como independiente y lo seguiré haciendo porque es un pilar de la magistratura".

Por su parte, Gómez Orellano (49) lleva una década al frente de la Segunda Cámara del Trabajo de Mendoza y no esconde el discurso político a sus electores: "Hoy más que nunca necesitamos magistrados que elijan a sus representantes con un solo objetivo, defender la independencia del Poder Judicial y garantizar que la carrera judicial sea un camino basado en méritos y no en infuencias partidarias".

En tanto su candidata suplente, la jueza sanrafaelina María Laura Vera, señaló que "los jueces y juezas tenemos una responsabilidad enorme de aplicar la ley sin ningún tipo de interferencia" y sostuvo que el Consejo debe "garantizar que cada juez que llegue sea en virtud de su capacidad, mérito y trayectoria. La Justicia no debe acceder a presiones".