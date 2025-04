El abogado Carlos Varela Álvarez dio detalles en Aconcagua Radio sobre la situación de Nahuel Gallo en Venezuela

"Lamentablemente los casos así tan graves de desaparición tienen su momento de exposición en las noticias y luego desaparecen.En este caso, la situación es tremenda porque en los cuatro meses que llevamos en esto, después de que apareció ese video mostrándolo detenido, nunca más hubo noticias, nunca más hubo contacto con abogados, no hay contacto con la familia, no hay juez. Entonces realmente es una situación tremenda porque sabemos que lo tiene el Estado venezolano, pero no logramos un cotacto", resumió Varela Álvarez.