Dólar y combustible: Cornejo dio los motivos de por qué se incrementó el precio del boleto de micros

El gobernador Alfredo Cornejo dio detalles este miércoles con respecto a la decisión de aumentar el boleto de micros, que pasará a costar $650 la tarifa plana a partir del 18 de julio.

El mandatario, en diálogo con los medios de comunicación, sostuvo que tanto la devaluación del peso; como así también los incrementos de los combustibles, presionaron a las arcas provinciales, que subsidian el boleto del transporte público de pasajeros, lo que motivó a la suba del 18% del boleto.

“Cuando se realizó la audiencia pública se fijó un precio del costo del transporte de $1.750, el resto lo financia el Estado provincial con puro subsidio provincial para mantener un precio del boleto razonable”, expresó el mandatario.

El gobernador Alfredo Cornejo. Prensa Gobierno

En este sentido, detalló que tras esa audiencia pública “hemos tenido dos aumentos del combustible y también se ha dado un aumento del dólar, son dos cuestiones que influyen sobre la ecuación económica del precio del boleto”.

Por otro lado, no descartó que pueda existir otro incremento del boleto, sobre todo teniendo en cuenta la situación macroeconómica. “El costo del boleto sin subsidios es de $1.750 hasta la última audiencia, si se sigue actualizando en la próxima audiencia, va a seguir creciendo porque han habido dos aumentos de combustible y ha habido el aumento del dólar”.

Y marcó: “Ojalá la economía se estabilice y el precio del combustible no se mueva y el dólar no se mueva y los insumos del transporte no se muevan y entonces no será necesario aumentarlo y ahí se irá recuperando el salario y más gente podrá pagar el boleto y así”.

Al margen y en relación al valor de referencia de los $650 de la tarifa, Mendoza está “muy por debajo” de los valores que se manejan en Rosario y Córdoba (a $940 y $700 respectivamente). “Lamentablemente no podemos compararnos con el AMBA ($270 el pasaje) porque sigue estando subsidiado” por la Nación, aclaró.

Respecto a los fondos con los que cuenta Mendoza, sostuvo que el sistema del Transporte Público “no se autofinancia” y dio algunos datos: “De los $650 que se van a pagar, sólo $300 van a parar al sistema público en general como recaudación; porque con el resto se pagan las gratuidades, que son muchas, o el resto de los abonos, que también son muchísimos”.

No obstante, se mostró “orgulloso” del sistema de Transporte de Mendoza, al indicar que, por día, se realizan 800.000 transacciones en el Gran Mendoza, lo que implica que “por lo menos viajan 400.000 personas, es un número muy relevante, imagínense que en el Gran Mendoza vive 1.100.000 habitantes, es decir que viaja un porcentaje muy alto de la población”.

Por otro lado, comentó que los trasbordos, abonos y gratuidades “no se van a modificar y no pretendemos modificarlo por el resto del año. Mientras se pueda y se mantenga una buena administración del fisco provincial, vamos a seguir subsidiando porque creemos que es un subsidio positivo. No es un subsidio negativo subsidiar el transporte público para que la gente tenga movilidad”, esgrimió.

También dijo que se está subsidiando “y con porcentajes altos, al transporte interurbano del interior de la provincia”; y expresó que por el momento, “en algunos aspectos no va a tener aumento hasta tanto se haga una nueva audiencia pública del interior”.