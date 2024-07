Cornejo apoya que siga la lucha antigranizo en el Sur: “No los vamos a dejar solos”

El gobernador Alfredo Cornejo manifestó públicamente su apoyo a los intendentes de General Alvear, Alejandro Molero, y de San Rafael, Omar Félix, para que la lucha antigranizo continúe activa en esos departamentos, como reclaman ellos y los productores de sus departamentos.

Si bien ratificó que la Provincia tiene “claro” que la lucha antigranizo “no puede garantizar resultados”, admitió que “muchos productores y los municipios piensan que sí”, entonces sí se encargan de administrar el sistema, se mostró “abierto a cualquier propuesta” que presenten. “No los vamos a dejar solos”, enfatizó el mandatario.

Luego de una entrega de viviendas en Las Heras, Cornejo respondió ante una consulta de Los Andes, que el Gobierno provincial acompañará con fondos la continuidad de la lucha en el Oasis Sur. “Por supuesto que sí, el Intendente de Alvear y el Intendente de San Rafael, han manifestado en reuniones con privados que estarían dispuestos a hacerse cargo de algunas de esas cosas y nosotros no vamos a abandonar”, sostuvo.

Entonces, explicó: “Nosotros tenemos claro que la lucha antigranizo no puede garantizar resultados. Se ha explicado hasta el hartazgo. En los últimos 35 años que se lleva registros de piedras, las hectáreas afectadas son exactamente las mismas. Esas mismas hectáreas han sido afectadas con lucha antigranizo y sin lucha antigranizo. Para que entendamos un poco el problema, no está probado de ninguna manera que eso sea efectivo”.

“Ahora, muchos productores y estos municipios piensan que sí, que se puede tener resultados. Pues sí ellos se hacen cargo de la administración y demás, nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta y no los vamos a dejar solos”, agregó el gobernador. Y aclaró que “patrimonialmente en recursos, el valor de los aviones tiene su costo y la radarización tiene su costo”.

“No los vamos a dejar solos, pero queremos que nos devuelvan una propuesta y vamos a ver qué. Estamos dispuestos a todo por consenso”, sostuvo.

Si bien no quiso ahondar en detalles sobre la entrega de los dos aviones que pondrían a disposición, Cornejo manifestó que analizarán como será el mecanismo y advirtió que la empresa Aemsa no fue disuelta respectivamente. “Hay una empresa que está creada y no se ha disuelto. Se han indemnizado a los pilotos, pero no está disuelta. Hay que ver, hay distintas modalidades”, cerró.

El primer acercamiento

Los reclamos de los municipios y las cámaras empresarias del Sur motivaron una reunión con el Gobierno provincial el lunes pasado. Hay acuerdo de ambas partes en que se desarrolle un esquema de financiamiento público-privado, pero la puja pasa por los fondos de la pata estatal. El intendente de General Alvear, Alejandro Molero recibió a su par sanrafaelino Omar Félix y al subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo.

Los jefes comunales buscaban recibir datos concretos sobre los costos del sistema pero la Provincia no los llevó a la reunión y se comprometió a entregarlos en el resto de la semana. Vale decir que, el Ejecutivo propone aportar en principio para la continuidad de la lucha en el Sur, la cesión de dos aeronaves, el sistema de radares y materiales de pirotecnia que tienen en stock.

Molero dijo ante la prensa que la reunión fue “sumamente positiva” y aclaró que entre jueves y viernes, recibirán más “datos finos” del Ministerio de Producción para analizar luego, “la factibilidad del proyecto y distintas variables y formas de financiamiento” posibles. También sostuvo que “tanto lo público como lo privado, cumplen roles y veremos la posibilidad de financiarlo con la participación público-privado”.

El alvearense indicó que los municipios están haciéndose cargo de más responsabilidades de competencia provincial como la educación, las seguridad, la salud y “le agregamos la producción de los cultivos ahora, que no es menor”.

Sergio Moralejo, subsecretario de Agricultura y Ganadería, reunido con los intendentes Félix y Molero. Foto: Prensa Alvear

“Los dos intendentes estamos decididos en avanzar en esta posibilidad pero también en ser sumamente responsables y cautos a la hora de proponer una solución”, manifestó.

Félix reclama que el Gobierno no puede desligarse de aportar fondos para la lucha antigranizo. Entonces, sin confrontar abiertamente, dejó la queja expuesta por su lado. “Hay que buscar un sistema combinado” entre Provincia y municipios, manifestó.

“Lógicamente ninguno de los municipios puede afrontar una gestión de este tipo porque, primero no es la función del municipio y segundo sería muy difícil hacerlo sustentable en el tiempo, sin descuidar funciones municipales básicas”, sostuvo.

Y apuntó: “Yo creo que es una realidad que tenemos tanto Alvear como San Rafael. Esto nos obliga a ser creativos y que realmente se pueda sustentar el sistema, con el menor esfuerzo de todos los sectores que deben ser los beneficiados”.

Las alternativas que manejan

De forma extraoficial, los municipios manejan el dato de que lucha antigranizo en el Oasis Sur, abarcaba el trabajo de 27 pilotos y 12 mecánicos, cuyos sueldos durante el año, representaban un gasto de $4.000 millones por año, costo que pretenden reducir a menos de la mitad mediante convenios con el sector privado y el uso de menos personal.

Según pudo saber Los Andes, una vez que tengan toda la información de Producción a disposición, los intendentes la pondrán a disposición del sector privado para que la analicen y puedan comprometerse en el financiamiento del sistema.

De ser así, no descartan solicitarle a la Provincia directamente los cuatro aviones de Aemsa, porque un proyecto atractivo no incluiría sólo la lucha antigranizo (activa durante 6 meses) sino otras opciones de uso comercial fuera de temporada. Aquí aparecen el turismo y la industria petrolera como posibles interesados.

Desde el lado de San Rafael, también esperan que el Ejecutivo se comprometa en elaborar un proyecto de ley que le dé el marco institucional a la cesión correspondiente. La negociación no tiene un plazo previsto, aunque en Alvear apuntan a que la próxima semana haya avances concretos.