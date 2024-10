Octubre trae aumentos, pero también bajas de precios

A partir de las 0 horas de hoy, cuando arranca octubre, sucederá algo bastante inusual para los argentinos: las pizarras de las estaciones de servicio de YPF tendrán una modificación, pero a la baja. El precio de las naftas caerá un 4% y el del gasoil un 5% promedio en todo el país.

Desde la petrolera estatal aclararon que esta reducción se verá reflejada en el surtidor en una disminución del 1% en las naftas y del 2% en gasoil, ya que la devaluación y el aumento de impuestos impacta en un 3% en el precio final de los productos.

Explicaron, además, que “esta decisión se toma, fundamentalmente, en el marco de una caída de la cotización internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios de todos los combustibles a nivel mundial. En los últimos 8 meses, YPF encontró un equilibrio entre los precios internacionales y los precios locales en surtidor que permite, de ahora en más, que éstos últimos se suban o bajen en función de valor del crudo Brent y la evolución de los componentes de costo local”.

Gas

Como si la baja del precio de los combustibles fuera poco, octubre llega con otra buena noticia: también bajará el valor del gas. Esto, porque el Gobierno trasladará a los usuarios finales la variación del precio estacional, que pasa de US$ 3,44 a US$ 3,09 el millón de BTU (la medida que se utiliza), lo que implica un descenso del 10%.

Sin embargo, como aumentarán entre el 3% y el 4% el costo del transporte y la distribución -uno de los componentes de la facturación-, se estima que el descenso efectivo en las boletas de los usuarios rondaría el 6%; aunque con diferencias según se trate de hogares de ingresos altos (N1), o los de ingresos medios (N3) o bajos (N2), ya que los últimos dos conservan subsidio en el precio del gas.

De todos modos, hay otros factores para considerar. El primero es que, si bien el descenso se aplica desde octubre, las boletas llegarán entre noviembre y diciembre; es decir, no impactarán en el bolsillo este mes. En segundo lugar, no sólo será menor el precio del gas, sino que también cae el consumo con la llegada de los días más cálidos. Y tercero, no se debe olvidar que el Gobierno nacional viene postergando el ajuste mensual de los costos de las distribuidoras desde mayo y, cuando se aplique, seguramente el ajuste será mayor.

Electricidad y agua

Sin embargo, octubre también llega con algunas subas. Los consumos de electricidad tendrían un incremento de alrededor del 3%, por el ajuste del componente de la facturación que se define desde Nación. El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, señaló que la suba no superaría la inflación, pero que se necesita aplicar este aumento para que las empresas puedan realizar inversiones. Por otra parte, las facturas llegarán con el 7% de incremento que aplicó la provincia en el Valor Agregado de Distribución, a partir de septiembre.

Y desde hoy comienza a aplicarse la segunda suba, del 21,05% en la tarifa del agua. Esta segunda suba en los servicios prestados por Aysam será acumulativa -la primera, del mismo porcentaje- se realizó el 1 de agosto- y llevará la factura promedio de agua y cloacas a $13.500.

Alquileres

En el mercado de los alquileres hay diversas situaciones. Quienes firmaron un contrato con la ley 27.551 (de 2020) y se les aplica la suba del monto mensual cada 12 meses, por ICL (Índice de Contratos de Locación, del Banco Central), si la actualización les toca en octubre recibirán un aumento del 237,9%, lo que implica un leve descenso con respecto a quienes tuvieron la suba en septiembre, ya que el mes pasado la variación alcanzó el 243,16%.

Si, en cambio, el inquilino renovó el alquiler después de la derogación de la ley, en diciembre de 2023, y acordó un ajuste cuatrimestral por ICL, que le llega en octubre, la suba será de 36,13%; también por debajo de la que se aplicó en septiembre, que llegó al 45,68%.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga aumentarán de manera diferenciada: Swiss Medical, un 4,1% en promedio; Galeno, un 4,5%; Omint, un 5,9%; y Accord Salud, un 8,4%. Se trata del cuarto incremento que aplican desde que quedó sin efecto la medida cautelar que impedía las subas por encima de la inflación. De hecho, por tercer mes consecutivo, las subas están por encima del IPC.

Por otra parte, a partir del mes pasado, las prepagas fueron autorizadas a realizar aumentos diferenciales según la región y el plan (con o sin copagos). La Superintendencia de Seguros de Salud también estableció que deberán informar a sus afiliados el porcentaje de suba con un plazo no mayor a cinco días después de la publicación de la inflación por parte del Indec.