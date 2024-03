Docentes de San Luis lloraron ante el gobernador por su situación salarial: “Somos trabajadoras pobres”

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, vivió una escena conmovedora durante su visita a una escuela en la ciudad de Villa Mercedes, donde un grupo de maestras expresó su angustia y desesperación por la situación salarial que atraviesan.

Algunas de ellas rompieron en llanto al relatarle al mandatario provincial que a pesar de haberse capacitado siguen siendo “trabajadoras pobres”, informó Noticias Argentinas.

“Tenemos que pensar en los de abajo, en los trabajadores. Somos trabajadores de toda la vida y somos pobres. Tenemos compañeras que se han súper profesionalizado; me capacité, hice una licenciatura y hoy por hoy tengo que contar monedas”, expresó una de las maestras entre lágrimas frente a Poggi.

El momento emotivo de los docentes en la provincia, donde expresan la situación en la que viven y luchan por condiciones laborales más dignas, se hizo viral en las redes sociales.

Ante el reclamo desesperado de las maestras, el gobernador se comprometió a revertir la situación. “Tengo que buscar un trabajo extra. No es justo”, agregó otra docente durante el encuentro.

En respuesta a la angustiante situación, Poggi les aseguró: “San Luis no es una isla, estamos en la Argentina que está mal. Sepan que le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”.

El gobernador explicó además la complejidad del contexto económico nacional y la responsabilidad que implica su cargo.

“Coincido con ustedes, y sepan que ponemos todo el esfuerzo para revertir esto. Pero, a su vez, pensemos que afuera de la escuela está el 50 por ciento de la población que no tiene trabajo, y que siete de cada diez chicos no come esta noche, y está muy mal, y me tengo que hacer cargo de todo, y le voy a poner toda mi vida para revertir todo esto”, indicó C. Poggi.

El encuentro conmovedor entre el gobernador y las maestras tuvo lugar en la Escuela Nº 34 “Raúl B. Díaz” de Villa Mercedes, donde Poggi había llegado para participar en un acto en la Quinta Brigada Aérea.