Distrito Minero: el oficialismo plantea un debate de seis semanas en la Legislatura

La Cámara de Diputados arrancó el debate de Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) y previo al plenario de comisiones, hubo una conferencia de prensa con los principales actores. La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque y autoridades provinciales, dieron detalles de la iniciativa con la que el Gobierno quiere habilitar la exploración de cobre en el sur provincial.

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), junto a la de Economía, Energía, Minería e Industrias, y la de Ambiente y Recursos Hídricos, a la titular de la cartera de Ambiente y parte de su gabinete: el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director de Protección Ambiental, Leo Fernández.

“Es importante este momento, que para nosotros es ‘bisagra’. Es la culminación de todo un trabajo administrativo con la comunidad, con el municipio, con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, con los 13 organismos sectoriales que participaron en ese análisis;. Y es el inicio de otra etapa muy importante que es el debate legislativo, el debate parlamentario”, dijo Jimena Latorre antes de explicar detalles del proyecto.

Para la funcionaria, se trata de “un proceso vivo”, y destacó el rol de la Legislatura porque es quien interviene en la ratificación o rechazo de la DIA”. En ese sentido enfatizó en que “no significa que esto sea un cheque en blanco. Muy por el contrario, esto es información que se sigue construyendo y retroalimentando”.

La ministra subrayó que hay un mercado internacional que necesita cobre “porque hay una realidad y es que tenemos compromisos en el país y la provincia de bajar las emisiones, de dejar de depender de los fósiles y transicionar energéticamente. Y esto no es de un día para el otro. Todo esto son los desafíos que se plantea el mundo y el mundo necesita el cobre”.

El intendente de Malargüe, Celso Jaque participó del inicio del debate en comisiones sobre el Distrito Minero. Foto: X @hebesil

La presencia de Celso Jaque le dio respaldo político desde una parte de la oposición a la iniciativa. El intendente y ex gobernador del PJ, sostuvo que “no sólo para nosotros los malargüinos es muy importante el desarrollo minero, sino para toda la provincia”.

“Es muy importante el desarrollo sostenible, no sólo el desarrollo económico sino siempre junto al cuidado del ambiente. No es minería sí o no, es cómo la hacemos”, destacó.

Para Jaque, “el mayor desafío es cómo hacemos de esto una Política de Estado. Toda la política mendocina tiene una participación importante, nos exige de ambos lados, oficialismo y oposición, y a su vez, esta política que se lleva hoy a cabo debe tener continuidad en el tiempo”. Con respecto al cobre, manifestó que “el mundo hoy ofrece una gran oportunidad, y esta es una provincia que por muchos años estuvo y está al frente de la protección ambiental”.

Las dudas sobre una de las empresas

La presentación transcurrió sin sobresaltos porque de los diputados y senadores presentes, además de los conectados vía Zoom, sólo uno hizo consultas. Fue el diputado Emanuel Fugazzotto (Partido Verde) y la consulta giró en torno a la participación de Apeleg S.A en los proyectos cuyas Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) esperan ser aprobadas por la Legislatura.

Julio César Pulisich, quien preside la firma que tiene 19 proyectos de los 34 que ingresaron en esta primera fase, fue síndico en PRC S.A cuando era gerenciada por Emilio Guiñazú, hoy titular de Impulsa Mendoza S.A.

“De los 34 proyectos, uno es El Seguro, que es el que corresponde a Impulsa Mendoza. Los otros 33 proyectos pertenecen a distintas firmas. El Distrito Minero es mucho más grande que los 34 proyectos que se están presentando hoy. El Distrito Minero tiene alrededor de 150 proyectos, en esos 18.000 kilómetros cuadrados. Hoy, lo que inicia, es la primera fase, que son los 34 primeros proyectos”, aclaró Latorre.

De esos 34 primeros proyectos, “19 corresponden a esta empresa y hay otras empresas, incluso internacionales. Y de las superficies, si vamos a la superficie de esos proyectos, los proyectos que corresponden a esta sociedad, significan el 23% de la superficie que hoy se está presentando para aprobación”.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente junto al intendente de Malargüe, Celso Jaque, presentaron el proyecto minero ante las comisiones de la Cámara de Diputados. Foto: X @ericappulido

Así, indicó que Apeleg S.A “tenía proyectos desde antes de que esto empezara, antes de que este proyecto se gestara. Y esos proyectos tienen que cumplir con los plazos que tiene el Código de Procedimientos Mineros. Entonces, si no se hacen las inversiones, no se hace lo que dice el Código, pierden la posibilidad”.

Fugazzoto expresó que “ante esta situación, vamos a solicitar información pública relacionada con esta empresa y sus actores para asegurar total transparencia en el proceso. Esperamos que esta información sea remitida antes de que se avance con el tratamiento del distrito minero, ya que consideramos que es un aspecto clave para la toma de decisiones”.

Los proyectos que ingresaron en esta fase son: EI Seguro; Campeones; Canillitas; Conejera; Dibu; Fideo; Hechicera; La Herradura; La Pechera; Los Azulejos; Mate Amargo; Mochileros; Papu; Pehuenche Oriental; Vecindario; Los Galgos; Las Arañas; Las Estrellas; La Meli; Elena; EI Perdido; Cerro de la Virgen; Merlot – Sirah; EI Toro; Porticos; Malbec; Calmuco; EI Montón; Los Carrizos; Minue; Riesling; Valenciana; Lego y Huemul.

Cómo será el debate

El martes próximo, el 21, seguirá el debate con funcionarios técnicos de Energía y Ambiente. Si todo marcha según los planes del oficialismo, el texto para debatirse quedará en condiciones el martes 29. Un día después, el miércoles 30 podría tratarse en la Cámara Baja.

Es que en el medio, estará el debate por el Presupuesto provincial. Este miércoles se presenta y luego vendrán las distintas áreas a exponer su pauta de gastos. Por lo tanto, la Cámara de Diputados busca encauzar el debate minero y dar el tiempo correspondiente a la Ley de Leyes.

Esa media sanción pasará al Senado a principios de noviembre. No está previsto que se extienda demasiado el tratamiento en la Cámara Alta porque, como suele ocurrir, se tienen en cuenta los debates que da la Cámara de origen. De hecho, las invitaciones se les cursan a todos para que puedan empaparse en el tema. Así, una fecha probable es el martes 19 de noviembre o bien, el martes siguiente, que es 26.

Y otro detalle a tener en cuenta: toda la información del expediente se ha ido subiendo a la página web. Es decir que quien tenga interés en el tema pudo ir haciendo el seguimiento sobre un proyecto del que se viene hablando hace bastante. Esto no significa que no haya dudas puntuales que no ameriten discusión.

Si todo sale según los planes, hacia fines de noviembre podría salir la media sanción del Senado y el proyecto quedará convertido en ley, y quedará en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación. Un día después de la publicación en el Boletín Oficial, las declaraciones de impacto ambiental quedarán aprobadas por ley y las empresas calentarán motores para la exploración.

En caso de extenderse, el oficialismo espera que antes de fin de año se apruebe para que los trabajos empiecen en enero y se pueda optimizar el tiempo de la temporada de verano. Todo dependerá de cómo encare el tema la oposición y cómo se logren los consensos.