Diputados: se demora el debate del proyecto de uso de dólares no registrados

El proyecto del Gobierno de Javier Milei, para alentar el uso de dólares no registrado , comenzará a debatirse la próxima semana en un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados. La demora se debe a que aún no tiene los números en la comisión de Presupuesto, para poder conseguir avanzar con el trámite legislativo que le permita su sanción en el recinto de sesiones.

Además, para que haya dictamen habilitado, se deben juntar 25 firmas entre todos los despachos y la UxP no presentará el propio hasta que LLA y otros bloques no alcancen ese número. De esta manera, la gestión libertaria no solo tiene que alcanzar al menos 21 firmas en su propio despacho, sino que debe lograr que otros bloques que no lo acompañen, presenten su propio despacho o firmen en disidencia el del oficialismo.