Diputados rechazó el pedido de juicio político a Víctor Ibáñez por el caso Bonarrico

El oficialismo rechazó hoy una avanzada por parte de la oposición en la Legislatura Provincial, en un intento de llevar a juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez.

La estrategia del Frente de Todos se enmarcó en el caso Bonarrico, en el cual el Poder Ejecutivo iba a entregar un subsidio por $18 millones a la fundación Acción Social, que preside el ex senador provincial Héctor Bonarrico, y que fueron dados de baja por parte del propio gobernador, Rodolfo Suárez.

Lo cierto es que hoy en la sesión de la Cámara de Diputados, se trató este pedido de juicio político a Ibáñez. La votación tuvo 30 votos negativos (Frente Cambia Mendoza) y 18 positivos (PJ y Partido Verde).

Según el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, éste es un “hecho de corrupción”, y sobre el ministro de Gobierno destacó que fue un “partícipe necesario” para este hecho, teniendo en cuenta que fue uno de los que firmó el convenio con la fundación de Ibáñez.

“Si logra las mayorías necesarias se conformará la comisión del juicio politico, y se iniciará el proceso de acusación”, adelantó Gómez. Según el artículo 109 de la Constitución Provincial, se requiere solamente de mayoría simple para generar todo el mecanismo para el pedido de juicio político; y de hecho la conformación de la comisión.

Sin embargo, desde el frente Cambia Mendoza, que tiene la mayoría de diputados, aseguraron que no avanzarán con este pedido, por lo que se archivará el intento de juicio político contra Ibáñez.

En la oposición, lógicamente, saben que no encontrarán los números necesarios, pero destacaron que insistirían en el recinto “porque es un hecho de corrupción gravísimo que ha puesto en velo la institucionalidad de Mendoza, donde hay un Ministro que no habla y un Gobierno que lo esconde para no dar explicaciones”.

También marcó Gómez que no han tenido, desde que se conoció la polémica, algún tipo de comunicación ni con el Ministro ni con el Gobierno. “Es lamentable que suceda un hecho así sin explicaciones”, marcó.

El PJ se constituyó en querellante

Por otro lado, esta semana el Consejo Partidario decidió que el partido participe activamente en el expediente donde se investiga el convenio con el cual el Gobierno “habría comprado la voluntad del ex senador con $18 millones de las arcas del Estado”.

El organismo partidario le dio orden a su apoderado, el abogado Carlos Blanco, para que forme parte activa de la causa “e intente acelerar la investigación para que los mendocinos y las mendocinas puedan conocer lo antes posible la verdad de los acontecimientos”.

La presente constitución de querellante particular conforme a lo establecido en los arts. 10, 103, y 104 la Ley 6730, toda vez que Héctor Hugo Bonarrico, Rodolfo Suarez, Víctor Ibañez y Tadeo García Zalazar “fueron denunciados por investigación de un hecho que puede conducir a los delitos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, en su carácter de funcionarios públicos, y de lo que resulta investigado también el Sr. Eduardo Erario”.

La causa, caratulada “F. c/ NN p/ Defraudación Agravada por fraude en perjuicio de la Administración Pública”, se inició tras la denuncia presentada por la senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, luego de conocida la confesión del propio Bonarrico en medios de comunicación, quien admitió haber recibido una cuantiosa suma a nombre de su ONG para bajar su candidatura, además de apoyar al Ejecutivo en algunos proyectos de ley en la Legislatura.