Diputada K propone un insólito proyecto: quiere crear un impuesto a los gases de las vacas

Lucía Lorena Klug, diputada provincial de Unión por la Patria (UxP) presentó un insólito proyecto de ley que propone cobrar un “impuesto” al gas metano emitido por las vacas en la provincia de Buenos Aires. Dado a que terminará su mandato la próxima semana , este sería una de sus últimas iniciativas legislativas.

La legisladora, cercana al dirigente social Juan Grabois, no consiguió apoyo de otros diputados para su propuesta.

En su perfil del movimiento Patria Grande, donde inició sus pasos políticos, se define como “militante popular y feminista”. Estudió el profesorado de Historia en la Universidad Nacional de Luján (UNLU), y se desempeñó como consejera superior en representación del estudiantado hasta que fue electa diputada.

El proyecto de ley se fundamenta en la necesidad de enfrentar los desafíos del cambio climático y sus efectos , particularmente en lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

En el primer artículo de su propuesta, Klug su iniciativa es crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (Tamba). El objetivo es mitigar la emisión de gas metano y hacer factible a largo plazo su actividad económica, sobre la base del principio de Responsabilidad Extendida del Productor para el sector ganadero.

La Tamba busca, además, crear un fondo fiduciario para compensar el metano emitido por la ganadería con la reducción de este mismo gas, lograda mediante una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos, en concordancia con la Ley N° 13.592 (GIRSU).

La diputada utiliza como argumento el Inventario de GEI de la Argentina, señalando que la provincia de Buenos Aires es una de las principales emisoras del país, generando cerca de un cuarto del total nacional de gases de efecto invernadero.

Klug enfatiza que el 27% de las emisiones provinciales corresponden a metano (CH4). De este porcentaje, la ganadería es responsable del 19% del CH4 provincial debido a la fermentación entérica y el manejo de estiércol, mientras que la gestión de residuos sólidos urbanos aporta el 6% restante.

De acuerdo con la legisladora, “son sujetos obligados de la presente ley las entidades legalmente responsables de las empresas del sector ganadero asentadas en la provincia de Buenos Aires”.

Respecto a la medición, el artículo 6 detalla que la Tamba se aplicará en función de los kilogramos de CO2e (Dióxido de Carbono Equivalente) emitidos en la producción de cada establecimiento. Dicho peso se establecería en relación directa con la cantidad de cabezas de ganado que posea la empresa y sus características productivas, conforme lo determine la reglamentación.