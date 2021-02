Década menemista: el recuerdo de los mendocinos, desde la tortita a $0,10 hasta la desocupación y la crisis

La muerte del expresidente Carlos Saúl Menem sumergió al mundo de la política en la compulsión, el duelo y los recuerdos de los que fueron los años noventa en la República Argentina. Pero la noticia no solo impactó en la dirigencia, cientos de personas acudieron a las redes sociales para reflexionar sobre cómo vivieron la década menemista.

Sus presidencias se caracterizaron por la convertibilidad y estabilidad política, pero también por escándalos personales, casos de corrupción y un creciente estancamiento económico que repercutió en cifras nunca antes vista de desocupación.

Así fue con muchos mendocinos comentaron sus recuerdos sobre los años noventa y compartieron su opinión sobre lo que representó la década menemista. Eso pasó en Twitter, donde una usuaria llamada Anto Ghellinaza expresó “Cuando a mi papá le pidieron el retiro voluntario porque privatizaron todo. Entro en una profunda depresión gracias a Menem. Muy joven para jubilarse, muy viejo para trabajar. Así la pasamos mal en esa época mientras Menem vendía una imagen simpática al pueblo”.

Otro usuario llamado Albano Dito expresó: “Los muertos de la Embajada, de la Amia, de Río Tercero, los millones que dejo en la calle, los que veían a sus hijos llorar de hambre, los que laburaban esclavizados 20 hs por día. Las privatizaciones”.

Maru expresó: “Mi papá jubilado trabajando 12 horas en negro para poder comer, siempre angustiados porque no podíamos pagar la cuota de la casa y nos podíamos quedar en la calle”.

En tanto, la cuenta @juli_cxped contó: “Cenar en Puerto Madero todos los findes, conocer Disney, Miami, Cancún, Bolivia, Peru, Canadá y UK... me toco estar del lado copado del 1-1, pero ahora sufro las consecuencias como todes!”. En tanto el usuario @luhannah expresó: “Era joven, trabajaba y me iba de viaje un mes, dos meses también. Sabía que explotaba. En el exterior me decían “estás acá gracias a Menem” Luego ayudando a mis viejos xq empezó el caos. El día de los indultos empecé a querer militar”.