20 de noviembre de 2025 - 16:06

Daniel Scioli sorprendió en una asamblea y presentó su propia yerba: "Pichichi, se te fue la mano"

El secretario de Turismo desató las risas de los presentes cuando les obsequió su yerba y bromeó con el nombre. Además, aclaró que solo para utilizarla como souvenir institucional.

Scioli sorprendió en una asamblea y presentó su propia yerba: Pichici, se te fue la mano.

Scioli sorprendió en una asamblea y presentó su propia yerba: "Pichici, se te fue la mano".

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, protagonizó un momento insólito y cargado de humor durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT), donde presentó su propia yerba mate bautizada “Pichichi”, en un llamativo envase naranja, el color emblemático del club de fútbol Villa La Ñata, donde el funcionario jugó varios años.

Leé además

Nuevos cambios en el gabinete : El Ministerio de Turismo queda en manos de Manuel Adorni y Deportes para Diego Santilli.   

Dividen la Secretaría de Daniel Scioli: Adorni estará a cargo de Turismo y Santilli, de Deportes

Por Redacción Política
Hebe Casado, Alfredo Cornejo, Mercedes Rus y Marcelo Calipo. | Foto: Gobierno de Mendoza

Alfredo Cornejo presentó otra reforma para la Justicia Penal que apunta a los casos "in fraganti"

Por Martín Fernández Russo

“Pichichi” es el apodo con el que Scioli fue conocido en el ambiente del futsal, tomado del nombre que en España se le da al máximo goleador del año, por ser el artillero histórico del equipo La Ñata. El sobrenombre lo acompañó también en su posterior trayectoria política.

En medio de la presentación, Scioli sorprendió a los asistentes al obsequiar paquetes de su yerba naranja. Con una sonrisa, lanzó la frase que desató carcajadas: "Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?".

Scioli sorprendió en una asamblea y presentó su propia yerba: "Pichici, se te fue la mano"
Así es la yerba se Scioli.

Así es la yerba se Scioli.

El funcionario aclaró que la yerba “Pichichi” no es un producto comercial, no está disponible en tiendas y se elabora en cantidades limitadas en Misiones con el único objetivo de utilizarla como souvenir institucional.

La yerba de Scioli: "Se te fue la mano"

El momento de humor se completó cuando Scioli mostró el reverso del paquete, donde aparece la frase “Se te fue la mano”, en un guiño a su accidente de motonáutica de 1989 en el río Paraná, en el que perdió parte de su brazo derecho. La ocurrencia generó nuevas risas entre los presentes.

No es la primera vez que Scioli entrega su particular yerba. Ya había regalado un paquete al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante una visita a Paraná, y también al ministro de Economía y Turismo de Emiratos Árabes Unidos, Abdulla bin Touq Al Marri, durante una misión oficial en Dubái.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán.

Después de 10 años, el Gobierno lanzó la compra de 43 trenes nuevos por USD 300 millones: para qué líneas serán

Por Redacción Política
El mandatario sostuvo que las modificaciones aplicadas el año pasado alteraron la competencia y pidió que los dirigentes del fútbol definan el futuro de la conducción de la AFA.

Cornejo volvió a cruzar a la AFA por Godoy Cruz: "Si hubiese sido por promedio, no descendía"

Por Redacción Política
Reunión del Consejo de Mayo en Casa Rosada: funcionarios, legisladores, gobernadores y sindicalistas. 

Adorni debuta en el Consejo de Mayo en una reunión clave: cerrar la reforma laboral que llegará al Congreso

Por Redacción Política
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Kirchner aseguró que los "Cuadernos de las coimas" fueron fabricados: "Es un escándalo"

Por Redacción Política