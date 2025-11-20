Daniel Scioli sorprendió en una asamblea y presentó su propia yerba: "Pichichi, se te fue la mano"

El secretario de Turismo desató las risas de los presentes cuando les obsequió su yerba y bromeó con el nombre. Además, aclaró que solo para utilizarla como souvenir institucional.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, protagonizó un momento insólito y cargado de humor durante la Asamblea del Consejo Federal del Turismo (CFT), donde presentó su propia yerba mate bautizada “Pichichi”, en un llamativo envase naranja, el color emblemático del club de fútbol Villa La Ñata, donde el funcionario jugó varios años.

“Pichichi” es el apodo con el que Scioli fue conocido en el ambiente del futsal, tomado del nombre que en España se le da al máximo goleador del año, por ser el artillero histórico del equipo La Ñata. El sobrenombre lo acompañó también en su posterior trayectoria política.

En medio de la presentación, Scioli sorprendió a los asistentes al obsequiar paquetes de su yerba naranja. Con una sonrisa, lanzó la frase que desató carcajadas: "Si Messi tiene su propia yerba, ¿por qué no la puedo tener yo?".

El funcionario aclaró que la yerba "Pichichi" no es un producto comercial, no está disponible en tiendas y se elabora en cantidades limitadas en Misiones con el único objetivo de utilizarla como souvenir institucional.

La yerba de Scioli: "Se te fue la mano" El momento de humor se completó cuando Scioli mostró el reverso del paquete, donde aparece la frase “Se te fue la mano”, en un guiño a su accidente de motonáutica de 1989 en el río Paraná, en el que perdió parte de su brazo derecho. La ocurrencia generó nuevas risas entre los presentes.