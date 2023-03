Cristina Kirchner: “No me importa si me meten presa, hay que reconstruir un estado democrático”

Cristina Kirchner recibió esta noche el respaldo político del Grupo de Pueblo, cuyos referentes asistieron al CCK convocados bajo el lema “Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”. Aunque la vicepresidenta al hablar no hizo referencias a una eventual candidatura, el salón “La Ballena Azul” se puso de pie para corear “Cristina presidenta”. En simultáneo al acto en el CCK, a mil kilómetros de distancia, el presidente Alberto Fernández desplegaba su agenda oficial en Chaco.

Cristina Kirchner llegó pasadas las 19 horas. Las medidas de seguridad (acentuadas tras el intento de asesinato del 1 de septiembre) obligaron a la vicepresidenta a saludar a la distancia a sus seguidores. También allí se clamó por una nueva candidatura.

Invitados por el chileno Marco Enríquez-Ominami, junto a la vicepresidenta subieron al escenario el jurista español Baltasar Garzón y la abogada brasileña, Gisele Ricobom, y los expresidentes Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia), Ernesto Samper (Colombia) y José Luis Rodríguez Zapatero (España), además del diputado nacional Eduardo Valdés, presentado como “el articulador del encuentro”. Lucía Topolanski y José Mujica (Uruguay) estuvieron en primera fila de la platea.

Cristina Fernández De Kirchner en el cck Foto clarín

“No necesitamos leer las 1600 páginas de tu sentencia para saber que sos inocente”, dijo Samper. Sorprendió Correa, sentado al lado de Cristina Kirchner, a valorar el papel de Alberto Fernández. “Siempre nos ha pedido apoyarte ante tanta infamia”, expresó. Evo Morales recordó a Alberto Fernández “por salvarme la vida”. Y también contó cuando “Néstor dijo ‘cuiden a Cristina’”. Baltasar Garzón trajo un saludo de Julian Assange, detenido en Londres y con pedido de captura de los Estados Unidos.

La presencia de Cristina Kirchner convocó a dirigentes ligados al kirchnerismo como el gobernador Kicillof, los ministros nacionales De Pedro, Soria, Taiana y Bauer, el Cuervo Larroque, el procurador Zannini o los intendentes bonaerenses Fernando Espinoza, Mayra Mendoza y Mario Secco.

“Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares de la primera mitad del siglo, el lawfare es a los gobiernos populares y democráticos del siglo 21, exactamente lo mismo”, afirmó Cristina Kirchner, última oradora de la mesa.

Sobre este punto, también dijo: “El lawfare no se explica sin los medios de comunicación. Las sentencias se escriben en los medios de comunicación” y “el lawfare va contra la política, pero no contra toda la política”. Emparentó los conceptos “Partido Militar” y “Partido Judicial”.

“Somos hijos de ese modelo que se quebró en 1976, un golpe que destruyó un patrón de acumulación económico y cultura de la Argentina donde se progresaba con el trabajo. Se reafirma ahí la economía bimonetaria”, dijo, apelando a una formulación muy presente en sus últimos discursos.

“Se encarnizan conmigo porque tengo la mayor representación del espacio”, dijo. “No nos perdonan. Videla dijo que su peor época fue con los Kirchner”, recordó.

Cristina Fernández De Kirchner en el cck Foto clarín

En varios tramos criticó a la oposición de Juntos por el Cambio. Tras recordar que dejó el gobierno, en 2015, con el salario mínimo más alto de la región, “dejaron hecho percha al país”, graficó, apuntándole a al macrismo.

Al radical y precandidato presidencial Gerardo Morales, sin nombrarlo, lo criticó por no asumir el pasado del gobierno radical de De la Rúa en el que “se compraban leyes”.

Cristina recordó a Néstor Kirchner y al brasileño Lula Da Silva y a los gobiernos de Correa, Lugo y Mujica. “Fue la década virtuosa, el momento en que más se redujo la desigualdad social en la región; nos persiguen porque igualamos a las sociedades”, reiteró Cristina Kirchner.

“Hay que desarmar el sistema financiero que lava el dinero de los narcos”, para lo que propuso recuperar “el poder judicial”. Dijo que la justicia será clave, por ejemplo, “en la defensa de los recursos naturales”.

“Este sistema judicial no solamente se utiliza para esto. Hay muchos segmentos de la sociedad que también sufren la falta de un sistema judicial. Y este neoliberalismo que desplaza al Estado, permite el ingreso del otro gran drama de nuestra sociedad que es el narcotráfico. Cuando desaparece el Estado aparece este fenómeno que es el narco que ocupa el lugar del Estado”, señaló Cristina.

“No solo por los políticos comprometidos con los intereses populares, sino para afrontar los dramas como el narcotráfico o cuando vengan a buscar recursos naturales. No me interesa si me van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa, sino que volvamos a generar un orden constitucional que las garantías no sean cartón pinado”, reclamó.

“Se puede hacer, porque una vez lo hicimos. Y porque lo hizo el peronismo en el siglo pasado”, exclamó, antes de una nueva interrupción de “Cristina Presidenta”, agregó.

Cristina Fernández De Kirchner en el cck Foto clarín

Cristina cerró con una mención que hizo Rafael Correa de José de San Martín. El expresidente de Ecuador se había referido a una amante del Libertador de América. “Con lo que dijiste de Rosita Campuzano deben estar persignándose… los próceres eran de carne y hueso. San Martín era un hombre como todos ustedes nada más que tenía mucho coraje y amor por la patria, que esto es lo que se necesita tener hoy y siempre”.

Acto y clamor

La actividad fue auspiciada por el III Foro Internacional de Derechos Humanos, iniciado el lunes y que terminará mañana.

Previo a la charla de Cristina Kirchner, fue el turno del “brazo jurídico del Grupo de Puebla”, un panel de disertantes que incluyó a Correa, al senador Oscar Parrilli y a Baltasar Garzón, entre otros. El lawfare es una guerra declarada a la política”, se dijo. Como ejemplo, Correa contó que tiene 51 causas judiciales en su contra. Terminó su exposición citando el tango Cambalache.

A media mañana, los integrantes del Grupo de Puebla habían sido recibidos en Casa Rosa por Alberto Fernández. El presidente argentino confirmó el reingreso del país a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), para sumarse a Perú, Bolivia, Venezuela, Surinam y Guyana.

“¿Le gustaría que Cristina sea candidata?”, le preguntó el movilero de C5N al ecuatoriano Correa. “Me encantaría”, respondió. Evo Morales, más cauto, dijo que esa respuesta le correspondía al pueblo argentino.

La interna entre el presidente y la vicepresidenta tuvo esta noche un nuevo capítulo. Apenas empezó la charla en el CCK, la cuenta “Casa Rosada” inició la transmisión presidencial desde Chaco.