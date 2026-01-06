Cristina Kirchner agradeció al Sanatorio Otamendi tras su operación al recibir el alta y regresar a casa

La exmandataria recibió el alta médica el pasado sábado y ya se encuentra en su domicilio, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada por corrupción.

La expresidente utilizó sus redes sociales para destacar el trabajo del personal médico y de enfermería del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, al que elogió por su “profesionalismo y tanta calidad humana” durante todo el proceso de atención y recuperación.

La líder del Partido Justicialista recibió el alta médica el pasado sábado y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Allí, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a 6 años de prisión por corrupción, en la causa conocida como "Vialidad".

Comunicado de Cristina Kirchner En su mensaje a través de las redes sociales, Cristina Kirchner emitió agradecimiento y le mandó un mensaje a todos sus seguidores, que “le hicieron llegar su cariño”.

“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, escribió.