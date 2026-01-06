Cristina Kirchner agradeció al Sanatorio Otamendi tras su operación al recibir el alta y regresar a casa

Cristina Kirchner publicó un tuit tras haber recibido el alta médica y agradeció al equipo de profesionales que la atendió en su intervención quirúrgica y posterior internación en el Sanatorio Otamendi en Palermo, donde permaneció dos semanas por un cuadro de apendicitis que se complicó con una peritonitis.
La expresidente utilizó sus redes sociales para destacar el trabajo del personal médico y de enfermería del centro de salud ubicado en el barrio porteño de Palermo, al que elogió por su “profesionalismo y tanta calidad humana” durante todo el proceso de atención y recuperación.
La líder del Partido Justicialista recibió el alta médica el pasado sábado y ya se encuentra en su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Allí, cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a 6 años de prisión por corrupción, en la causa conocida como "Vialidad".
Comunicado de Cristina Kirchner
En su mensaje a través de las redes sociales, Cristina Kirchner emitió agradecimiento y le mandó un mensaje a todos sus seguidores, que “le hicieron llegar su cariño”.
“Hace ya algunos días que estoy nuevamente en San José 1111, pero no quería dejar de agradecer a todo el cuerpo médico, a las enfermeras y a todo el personal del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y tanta calidad humana en la intervención quirúrgica y durante el largo y dificultoso proceso de recuperación posterior”, escribió.
También dedicó un párrafo a las muestras de afecto recibidas de parte de sus seguidores durante su estadía en el centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
“Quiero agradecer a todos los argentinos y argentinas que me hicieron llegar su cariño y su acompañamiento durante la internación”, cerró su mensaje.
