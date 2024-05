Cornejo, sobre el paro judicial: “Hay que pensar en una autarquía total y que parite la Corte”

El gobernador Alfredo Cornejo se expresó sobre el paro que llevan adelante los funcionarios y empleados judiciales y lanzó un mensaje contundente. Advirtió que se debe rever la responsabilidad del Ejecutivo provincial en el salario de esos trabajadores y “pensar en una autarquía total” del Poder Judicial. “Que parite la Corte”, aseveró.

El mandatario provincial no solo apuntó contra los dirigentes sindicales, que no aceptan los ofrecimientos salariales acercados, sino que responsabilizó a los jueces por tener al servicio afectado. “Ojalá entiendan como el resto de los gremios que es lo que se puede dar. Le pido a los dirigentes sindicales que sean respetuosos del servicio de Justicia”, le comentó a la prensa tras inaugurar un jardín maternal en Guaymallén. Y luego enfatizó: “Los jueces y la Corte en particular, deben garantizar el funcionamiento del servicio de la Justicia y que no se resienta”.

“Ese tiene que ser el foco de los jueces. Los empleados judiciales han recibido la misma oferta que el resto de los gremios. Todos los gremios han aceptado la primera o la segunda oferta. No entendemos por qué ellos se niegan a una negociación de este tipo”, añadió Cornejo.

También dijo que comprende las asimetrías salariales que existen en el Poder Judicial, pero no tienen injerencia en ello. “Si sé que hay un malestar por la distorsión que hay entre el salario de los jueces y los empleados. Es un malestar razonable y lo comprendo, me pongo en su lugar, pero escapa a las cosas que tienen que ver al Gobierno provincial. Ellos están atados a una acordada nacional de jueces federales y se ajustan según esa acordada, pero los empleados paritan con el Ejecutivo”.

En base a esto, anticipó que es necesario pensar en una “autarquía total” del Poder Judicial y que sean los máximos supremos los que encabecen las negociaciones paritarias: “Quizá hay que pensar en una solución estructural, no para ahora, sino para el futuro, donde haya autarquía judicial total. Si reciben el 4% del presupuesto, ellos verán que hacer, si lo distribuyen entre los empleados o se lo lleven los jueces. Que lo maneje y parite la Corte”, apuntó.

Luego, señaló que “a uno de los gremios en particular” de los dos que nuclean a Judiciales, le presentaron una oferta referida a ítems de productividad, que primero fue aceptada de manera informal pero se rechazó finalmente. “Por ejemplo en las oficinas fiscales, que son lugares de mucha atención, se podría pedir un ítem de productividad. Nosotros le hemos ofrecido de manera informal al dirigente del gremio y dijo que sí, pero querían otras cosas más. Entonces tensionan la negociación inútilmente porque tarde o temprano, esto se va a resolver a favor del servicio de justicia”.

“Si el paro lleva tiempo y demás, nos vamos a ver obligados a la conciliación obligatoria. Porque la obligación de la Corte, en primer lugar, y del Gobierno en segundo lugar, es que haya servicio”, señaló, nuevamente involucrando a los jueces en este conflicto.

“Por otro lado, la verdad la mayoría de la gente va y marca. Está en atención al público. Salvo en el fuero penal no se ha resentido la atención. Con lo cual, me parece que la tarea del gremio debería ser no presionar a sus empleados por el paro, sino establecer una negociación más seria y solvente con el Gobierno, como lo han hecho el 100% de los gremios estatales”, completó Cornejo.