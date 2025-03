Cornejo habló del turismo: "Hay que ser patriota para venir a Mendoza en enero"

"Yo me sorprendo de la deliberación pública acerca de enero con el turismo . A ver, enero siempre fue temporada baja, siempre . Hay que ser patriota para venir en enero a Mendoza , todos lo sabemos, y sin embargo se han llenado de títulos de baja temporada en enero, pero es que se habían acostumbrado mal . O sea, aún con 40 grados de calor venía la gente, porque había ofertas con el tipo de cambio retrasado que la gente tomaba para venir", sostuvo el gobernador en la conferencia de prensa posterior a los discursos en el Foro de Inversiones del CEM .

Y continuó: "si los hoteles cinco estrellas los tienen igualmente llenos, bueno, es porque hay un target para los cinco estrellas. Ahora, si el de tres estrellas no lo tiene lleno, tiene que bajar (sus tarifas). Pueden decir ellos: ¿cómo vamos a trabajar a pérdida? A veces se trabaja a pérdida para poder ganar en otra oportunidad, o a lo mejor no es a pérdida, no lo sé, cada actividad tiene su lógica específica".