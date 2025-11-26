Consejo de Mayo: el Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Reforma Laboral el 9 de diciembre

El Gobierno plantea enviar el próximo 9 de diciembre al Congreso el proyecto de Reforma Laboral , según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes al tanto de la reunión del Consejo de Mayo . El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con los representantes de otros instituciones, entre ellas, la CGT, que aclaró que desconoce el contenido de la iniciativa y que adelantó que la rechazará.

La reunión de Milei con su nuevo gabinete: otro abrazo a los saltos con Petri y La Beriso de fondo

Con Cornejo en la mesa del Consejo de Mayo, el Gobierno comunicó la fecha en la que enviará la reforma laboral al Congreso

No obstante, la acción se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la central obrera, Gerardo Martínez , quien anticipó en el ingreso a la reunión sus reparos con la letra chica.

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo.

Trascendió que algunos de los contenidos del proyecto serían ultraactividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos y de trabajo individual; trabajadores autónomos y democracia sindical.

Martínez adelantó que, si bien no se conoce el proyecto, la CGT rechazará todo aquello que lesione derechos de los trabajadores.

"Habría que preguntárselo al Gobierno (el contenido del proyecto de reforma laboral). No conocemos cuál es la letra del proyecto. Hablaron de que tienen una cierta cantidad de proyectos. No estamos de acuerdo con los conceptos vertidos en este Consejo, que es consultivo y no vinculante", sostuvo el titular de la UOCRA al retirarse.

Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. NA

Sobre los trascendidos de la iniciativa, sostuvo: "No estamos de acuerdo en todos los puntos". Y agregó que la existencia de un proyecto que sea un retroceso para la situación de los trabajadores "sigue siendo una pretensión para nosotros pero no para el Gobierno".

Sin embargo, la base central del proyecto será la que impongan desde Balcarce 50. Aunque, aclararon, que no buscarán romper lazos con la CGT.

Otro de los temas que se trató en el cónclave, que inició pasadas las 11.30 en el Salón de los Escudos, de la Casa de Gobierno, fue que quedarán fuera de los 10 puntos del Pacto de Mayo -que será remitido como informe-, la Reforma Previsional y de la Ley de Coparticipación. En principio, serían temas que Milei pondría más adelante sobre la mesa.

En un principio en el Gobierno había dicho que el encuentro del Consejo de Mayo de este miércoles iba a ser el último antes de enviarse los proyectos al Congreso, pero ahora se aclaró que habrá una última reunión en los primeros días de diciembre.

Se dieron cita alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de Casa Rosada el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Al término del intercambio, el diputado del PRO Cristian Ritondo reveló: "No está el proyecto definitivo. Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y desde la CGT de otra. Nosotros que tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal".

Sin embargo, reconoció las diferencias entre los consejeros: “Somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”.