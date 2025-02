Consejo de la Magistratura de Mendoza: el juez Dantiaqc ganó las elecciones y será nuevo integrante

En tanto que, por la Cámara de Diputados, forman parte los legisladores Silvina Gómez (UCR) y Gustavo Perret (PJ). Sus reemplazantes son respectivamente Alberto López (UCR) y José Luis Ramón (Protectora).

Los resultados de las elecciones en el Poder Judicial

Las elecciones en el Poder Judicial se dieron en las cuatro circunscripciones de la Provincia y participó el 87% de un padrón de 398 magistrados.

En el Palacio de Justicia, sede que aglutinó a los jueces de los fueros Civil, Concursal, Laboral, Contravencional y Paz, Familia y Tributarios; y también defensores, votaron 135 electores (87% del padrón) y Dantiaqc cosechó el 65% de los sufragios, contra un 33% para Gómez Orellano.

Mientras que en el Polo Judicial, dónde eligieron los jueces del fuero penal y los miembros del Ministerio Público Fiscal, el resultado fue similar: la Lista 1 cosechó un 61% de los votos, contra un 37% de la Lista 2. Votó el 88,3% del padrón.

Solo en la 2da Circunscripción (Sur provincial), la Lista 2 logró imponerse ante la Lista 1 por un resultado ajustado de 52% ante el 46%. Mientras que en la 3ra Circunscripción (Este provincial), la Lista 1 triunfó con el 51% y en la 4ta Circunscripción (Valle de Uco) lo hizo con un apabullante 82%.

La política formó parte del debate

Las elecciones para este cargo estuvieron cruzadas por campañas de tinte político partidario. La Lista 2 se autodenominaba “independiente”, a pesar de que Gómez Orellano sea hijo del juez supremo Julio Gómez (ala filoperonista de la Corte), y acusaban de vinculaciones con el Ejecutivo provincial a la Lista 1.

Sin embargo el mensaje no caló hondo entre los electores y Dantiaqc se quedó con la banca. El juez civil presentó "propuestas de reformas para tener procesos de selección cada vez más ágiles y transparentes" y se comprometió a "mantener reuniones periódicas para escuchar las inquietudes de los magistrados".

En diálogo con Los Andes, el juez Dantiaqc explicó que “había un acuerdo tácito de que esta oportunidad le tocaba a los del Juzgado Civil, por eso se me ocurrió presentarme. Al postularme se generó esta politización, que yo ni sospechaba que podía pasar".

Y aseguró: "En mi lista no hay vinculaciones políticas, de hecho no tengo nada que ver con el oficialismo ni el radicalismo. Mi origen familiar estuvo ligado al peronismo y estuve afiliado hasta que concursé para conjuez. Entiendo que la Justicia es independiente y por eso me desafilié. Actúo como independiente y lo seguiré haciendo porque es un pilar de la magistratura".