Con críticas K a los jueces, el Senado inició el debate sobre la reforma de la Corte Suprema

El primero en tomar la palabra fue el senador Juan Carlos Romero , que impulsa un texto que aspira a elevar el número de integrantes de cinco a siete miembros . Romero argumentó que "el proyecto no es jurídico" sino que "es un proyecto político".

"La Corte no puede seguir funcionando sin una mirada del género femenino. Me parece que es sumamente perjudicial para la sociedad que la Corte no tenga una mirada de juezas mujeres", sostuvo Silva y agregó: "El Senado contiene la mirada de las 24 jurisdicciones. Las provincias tienen mucho que decir en torno a cómo se imparte justicia".