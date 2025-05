La mendocina Verónica Cangemi y el tenor José Carreras fueron reconocidos por el Senado de la Nación

“Muchas gracias, José Carreras, por todas las emociones que nos has sabido transmitir a través de tu música y por no solo poner tu talento y compromiso en favor de la música sino también al servicio de miles de personas que has sabido ayudar con tu fundación dedicada a la lucha contra la leucemia. Gracias por permitirnos aprovechar tu presencia en el país, en el marco de su gira de despedida de los escenarios, para otorgarte este humilde reconocimiento”, afirmó Mariana Juri.