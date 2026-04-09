Cómo votaron los diputados mendocinos la reforma de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la reforma de la Ley de Glaciares , tras una maratónica sesión de casi 12 horas . El proyecto obtuvo 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones , mientras que se registraron 5 legisladores ausentes. En este marco, gran parte de los representantes de Mendoza acompañaron la propuesta enviada por el gobierno de Javier Milei.

El oficialismo tiene los votos para aprobar hoy cambios en la Ley de Glaciares: quiénes respaldan a LLA

El resultado reflejó la fuerte polarización en torno a la iniciativa, que fue respaldada por los bloques aliados al oficialismo y rechazada por la mayoría de la oposición, junto con los diputados de fuerzas de izquierda.

Como se preveía, los diputados mendocinos pertenecientes al bloque libertario como Facundo Correa Llano, Álvaro Martínez, Julieta Metra Asensio y Luis Petri votaron a favor del proyecto. En la misma línea se sumaron Mercedes Llano , del Partido Demócrata, y los radicales Lisandro Nieri y Pamela Verasay .

“La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares marca un avance hacia un esquema más claro y equilibrado, que ordena la protección ambiental con criterios técnicos y fortalece el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales”, expresó Correa Llano en su cuenta de X tras la sanción en Diputados.

En tanto, los legisladores mendocinos que votaron en contra fueron Martín Aveiro y Emir Félix (Unión por la Patria), a los que se sumó Lourdes Arriet a, de Provincias Unidas.

La aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares marca un avance hacia un esquema más claro y equilibrado, que ordena la protección ambiental con criterios técnicos y fortalece el rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales. Es un paso importante que da… https://t.co/yWBUfJyBW6

“Debilitar la protección de nuestras reservas no es desarrollo. No es un ajuste técnico, es un cambio de paradigma, en detrimento de toda la sociedad”, expuso Arrieta durante el debate en el recinto.

La reforma modifica los criterios de protección de los glaciares y del ambiente periglacial, otorgando mayor potestad a las provincias para definir, mediante estudios técnicos propios, qué áreas quedan sujetas a resguardo y cuáles pueden habilitarse para actividades como la minería.

El texto sancionado precisa la definición de los espacios protegidos y permite avanzar en la explotación de recursos minerales en zonas que, según evaluaciones provinciales, no cumplen funciones hídricas relevantes.

El agradecimiento de Milei a los gobernadores

Minutos después de la votación, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la sanción del proyecto y agradeció de manera explícita a cinco mandatarios provinciales, a quienes ubicó entre los actores centrales del proceso. Entre los mencionados se encuentra Alfredo Cornejo.

Además del dirigente radical, el comunicado emitido por la Oficina del Presidente menciona a sus pares Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

El mensaje oficial sostuvo que la modificación de la norma apunta a “garantizar seguridad jurídica y darles poder a las provincias para la utilización de sus recursos”.

En otro tramo del documento, el Gobierno vinculó el respaldo de los mandatarios provinciales con un reclamo histórico de las provincias mineras.

“Estos cambios comprenden un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan). La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”, indicó.