Bullrich desestimó el video del ataque a Pablo Grillo: "El gendarme tiró como tenía que tirar"

"La bala no salió en horizontal , el gendarme tiró como tenía que tirar . Lo que hicieron las fuerzas de seguridad fue defender a la ciudadanía para que sigamos viviendo en paz, con tranquilidad", sostuvo.

La ministra ratificó que los agentes actuaron bajo las órdenes de la dependencia que dirige y que no se corrieron de esa indicación.

"La Gendarmería tiene una instrucción que es no dejar que destruyan todo y que el delito se apodere de la sociedad. Si doy esa instrucción y ellos hacen lo que tienen que hacer, es decir, disparar para que no avancen y dispersar, no puedo ir a decirles que actuaron mal”, explicó.

"Ninguno tiró por fuera del protocolo, ninguno sacó un cuchillo ni pateó a alguien", insistió la funcionaria.

Para Bullrich, "lo que pasa acá es que siempre se quiere poner la culpa primera en las fuerzas de seguridad, es un viejo adagio que no estoy dispuesta a aceptar ni tampoco este Gobierno".

Recompensa a quienes denuncien a violentos en las protestas

Por otra parte, Bullrich anunció la propuesta para que se pague una recompensa a quienes denuncien a los violentos que identifiquen causando estragos como los que se dieron en las inmediaciones del Congreso.

"Vamos a pagar una recompensa para llevar a la Justicia la mayor cantidad de delincuentes que rompieron y destruyeron, vamos a pagar una recompensa para que vayan presos los que quisieron llevarse puesta la democracia y la paz de la ciudadanía", anticipó la ministra.

"Vamos a trabajar, no vamos a decir qué vamos a hacer porque es importante, pero vamos a tratar de que la gente tome conciencia", deslizó sin brindar muchos más detalles, pero estimando que la novedad saldrá por resolución.

Críticas de Bullrich a Victoria Villarruel y Jorge Macri

La ministra de Seguridad también cuestionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel y al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por sus dichos criticando el accionar de las fuerzas federales para controlar los desmanes en la marcha de los barras y jubilados.

Respecto a la titular del Senado, quien dijo que los manifestantes estaban en “un un ejercicio de la democracia“, Bullrich reflexionó: ”Me parece una declaración de alguien que no toma conciencia de lo que pasó el otro día. Lo que pasó no es una igualación, no se puede igualar a los delincuentes, patoteros, que fueron a romper todo, con las fuerzas de seguridad“.

“Esto no fue una demostración de la democracia, esto fue una verdadera alteración del orden público y el orden democrático, que es totalmente distinto a una manifestación. Esto era pura destrucción. La vicepresidenta que tiene que tener la misma línea que tiene el Gobierno, que está del lado del orden”, lanzó.

Sobre el primo de Mauricio Macri, Bullrich agregó: “Cuando uno toma una decisión, y ese día las fuerzas federales y las de la Ciudad trabajamos codo a codo, luego hay que bancar. No vale correrse”.

“Esto de decir que ‘hay que tener cuidado’, bueno, le quemaron un patrullero. La pasamos todos mal. A los tibios los vomita Dios, decía Carlos Saúl Menem”, definió la ministra nacional.