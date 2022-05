Beatriz Sarlo, preocupada por Javier Milei: “Es lo más peligroso que hay”

La famosa escritora Beatriz Sarlo expresó su preocupación por el crecimiento del diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza), uno de los posibles candidatos a presidente en 2023, y lo asoció con el fascismo.

“Milei es lo más peligroso que hay porque el populismo de derecha es temible y él es un populista de derecha”, definió la intelectual en una entrevista radial con La Once Diez.

A la ensayista y escritora Beatriz Sarlo no le gusta Javier Milei (Gentileza)

“Tiene la percepción de repetir lo mismo que me dice la gente por la calle: ‘Son todos iguales, son una porquería, yo no creo en nada...’. Milei ha interpelado a ese sector que es enorme: los que cayeron de las capas populares y los que eran asalariados y dejaron de serlo. Usa el mismo discurso y eso sucedió en general con los fascismos”, advirtió.

Para Sarlo, el economista libertario “sintoniza con el hartazgo, lo cual es algo pésimo. No hemos tenido presidentes en la democracia que sintonizaran únicamente con el hartazgo“.

“Espero que esto no nos conduzca a nada en la Argentina ni creo que pueda hacerlo después de haber vivido las experiencias con las dictaduras militares. Después también están los distraídos de las capas medias que dicen: ‘Mirá qué bien Milei, este viene a poner orden’. Esos después son las primeras víctimas”, aseguró la escritora.

La respuesta de Javier Milei a Beatriz Sarlo

Javier Milei recogió el guante y remarcó que la intelectual “despotrica contra la libertad”. “Cuando la quisieron encerrar a ella ahí sí se quejó”, criticó el diputado nacional, en referencia al aislamiento que dispuso Alberto Fernández en 2020.

“Ni siquiera puede mantener un discurso coherente, escucharla hablar es para divertirse con falacias de construcción permanentemente”, comentó el economista al ser consultado por el canal Crónica TV, asegurando que Sarlo lo “odia visceralmente”.

El diputado nacional Javier Milei (La Libertad Avanza) le contestó a Beatriz Sarlo. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Debe ser que a Sarlo le gustan los populistas de izquierda”, agregó Milei.

¿Qué dijo Beatriz Sarlo de Mauricio Macri?

Por otra parte, Sarlo también analizó el rol del expresidente Mauricio Macri en Juntos por el Cambio para 2023.

“A Mauricio Macri le va a costar volver por los resultados desastrosos de su presidencia, de los cuales todavía hay recuerdos. Es como si dijeras ¿Menem va a volver?”, lanzó.

Además, sobre la interna en el Frente de Todos, evaluó que “el Gobierno prácticamente es un folletín”.

“No pueden ser tomados Alberto Fernández y Cristina Kirchner como los modelos de la Argentina porque entonces ya estaríamos en cuarta división”, consideró.

“Un Ejecutivo no puede estar dividido con un poder político fuertísimo en la Vice y con un poder en donación al Presidente. Eso no se arregla con diálogo. Ahora se usa esa palabra, pero esto se dirime a partir de quién tiene el poder y el respeto de las diferentes facciones del justicialismo, a quién siguen los gobernadores... Se simplifica y la gente piensa que esto se resuelve con un mate a la mañana, pero no es así. El que tenga el poder real no lo va a entregar por diálogo; mucho menos si tiene el perfil de la vicepresidenta”, señaló.