Axel Kicillof hablará tras el fallo de YPF y defenderá la nacionalización de 2012

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , brindará este lunes una conferencia de prensa tras el fallo judicial por YPF , en la que ratificará su postura a favor de la nacionalización de la petrolera y cuestionará a la oposición.

Fallo por YPF: Kicillof y Cristina celebraron la decisión de EE.UU. y defendieron la expropiación

Milei celebró el fallo por YPF, criticó a Cristina y a Kicillof y pide modificar la ley de expropiaciones

El encuentro se realizará desde las 9 en la Gobernación bonaerense, donde el mandatario estará acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

La exposición se produce luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anulara la condena contra la Argentina por la expropiación de YPF, revirtiendo así una sentencia previa que obligaba al país a pagar más de 16.000 millones de dólares.

Kicillof celebró la decisión judicial y aseguró que las críticas a la nacionalización formaban parte de un “relato impulsado por los buitres” , con el objetivo de cuestionar una medida que consideró soberana. El gobernador volvió a respaldar la decisión tomada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner , al señalar que marcó el rumbo de un modelo basado en el desarrollo productivo y la defensa del interés nacional.

En ese sentido, cuestionó los argumentos difundidos durante años sobre supuestas irregularidades en el proceso y apuntó contra sectores políticos que, según afirmó, replicaron esas críticas.

También respondió a expresiones del presidente Javier Milei, quien había mencionado el llamado “impuesto Kicillof”. El mandatario bonaerense sostuvo que esa idea fue parte de una construcción política sin sustento en el proceso judicial.

En su mensaje, Kicillof insistió en que “la derecha nunca habría nacionalizado” la compañía y sostuvo que esa postura responde a la defensa de intereses extranjeros.

Además, afirmó que el actual escenario económico encuentra en YPF un sostén clave en materia energética, al tiempo que remarcó la importancia de mantener el control estatal sobre los recursos estratégicos.

Pablo Quirno cruzó a Axel Kicillof tras el fallo por YPF

El canciller argentino, Pablo Quirno, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, tras el reciente fallo judicial vinculado a YPF, y afirmó que “no hay que agradecerle absolutamente nada”.

En declaraciones televisivas, el funcionario calificó como “ilegal” la expropiación de la petrolera realizada en 2012 y sostuvo que el actual Gobierno no tiene “ningún punto de contacto” con aquella decisión adoptada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Embed "Sufrimos presiones durante dos años de personas con intereses en el caso que nos querían forzar a negociar antes de tener un fallo final"



El canciller Pablo Quirno habló de los interesados en lucrar con el fallo del juicio a YPF si el resultado era negativo.



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Críticas a la expropiación

Quirno cuestionó el proceso de nacionalización y aseguró que generó consecuencias negativas en el clima de inversión. En ese sentido, afirmó que “nadie invierte en un lugar donde de un día para el otro te sacan una empresa”, al tiempo que calificó la medida como una “violación del derecho privado”.

Además, apuntó contra el rol de los empresarios Eskenazi en la compañía y vinculó ese proceso con lo que definió como la “aventura kirchnerista” en la petrolera. El canciller también destacó la estrategia del oficialismo en el litigio internacional y consideró que el fallo reciente es “tremendamente importante” para la Argentina.

Según explicó, la actual administración enfrentó un escenario adverso, con antecedentes judiciales en contra, pero logró avanzar con una postura firme para alcanzar el resultado.

Nuevos cuestionamientos políticos

En el tramo final de sus declaraciones, Quirno profundizó sus críticas hacia Kicillof y aseguró que, junto al ministro de Economía Luis Caputo, el actual Gobierno ha tenido que “resolver problemas heredados” de gestiones anteriores.

En ese marco, vinculó la situación económica con decisiones del pasado y recordó el contexto de default, en una nueva escalada del enfrentamiento político entre el oficialismo y sectores del kirchnerismo.