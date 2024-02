ATE aceptó la oferta salarial del Gobierno, mientras que Ampros la bajará a las bases

Los dos sindicatos más importantes de la provincia respondieron a las dos alternativas de aumentos salariales propuestas por el Gobierno. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ya anunció que aceptará una de ellas; por su parte, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) advirtió que no consideran suficientes las propuestas, pero que las presentarán a los trabajadores para que tomen una decisión.

La oferta aceptada por el gremio que representa a los trabajadores estatales fue respaldada por el 65% de los trabajadores. Incluye un bono no remunerativo de $90.000, a ser abonado el 20 de febrero, junto con un incremento salarial del 15% en febrero y otro 15% en marzo. Estos números porcentuales se suman al 5,8% acordado para ambos meses en el año anterior. Es decir que, el aumento salarial para el segundo y tercer mes del año alcanzará el 20,8%.

La alternativa que se descartó, la propuesta B, consiste solamente en un aumento del 16% para febrero y un 16% para marzo.

Roberto Macho, titular de ATE, antes de ingresar a la reunión paritaria. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Roberto Macho, secretario general de ATE, en conversación con Los Andes, informó que se abrirán todos los jueves mesas técnicas con el Gobierno “para discutir las problemáticas de cada uno de los sectores y subcomisiones paritarias en el sector de la salud, en distintos ámbitos, por cada uno de los efectores”. Señaló que “es una de las cuestiones más importantes que hemos firmado desde hace doce años atrás”.

En la reunión paritaria entre los líderes sindicales de ATE y los funcionarios del Gobierno provincial, el sindicato le solicitó, además, el acceso gratuito al transporte público para los trabajadores, sin respuesta. Pero, el Ejecutivo provincial sí se comprometió a que un aumento similar se aplicará a los prestadores y contratistas en la provincia de Mendoza.

La próxima reunión paritaria está programada para el 3 de abril: “Nos vamos a reunir para evaluar el segundo trimestre y para ver los datos inflacionarios del primer trimestre y comparar el salario de los trabajadores con la inflación en los primeros 3 meses del año para que no haya pérdida del poder adquisitivo”.

“El aumento del 15% en un salario de un trabajador que cumple 8 horas con 10 años de antigüedad, ese 15% representa alrededor de 45.000 pesos brutos”, explicó Macho.

El dirigente gremial aclaró que, desde la perspectiva del gremio, este aumento no es suficiente: “Para que el trabajador pueda recuperar su salario realmente tiene que ser un aumento del 120%. Esa es la realidad. Porque esa ha sido la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido los trabajadores a base de la evaluación del peso argentino, pero el 65% votó por aceptar la propuesta del Gobierno”.

Claudia Iturbe, titular de Ampros, llega a la Subsecretaría de Trabajo a reunirse con representantes del Gobierno Provincial, dentro del marco de la conciliación obligatoria Foto: Orlando Pelichotti

Por otra parte, Claudia Iturbe, secretaria general de Ampros, advirtió que para ellos “no es suficiente la propuesta presentada”, pero confirmó que saldrá de una votación de los mismos trabajadores si aceptan alguna de las dos propuestas o, incluso, tienen la posibilidad de rechazar ambas.

La dirigente gremial denunció que el Gobierno provincial no tiene intenciones de discutir nada: “No estábamos de acuerdo porque no se pudo dialogar absolutamente nada. Ellos te dicen, esto es lo que hay, para todos lo mismo. Y si te gusta, bien. Y si no, nada. Pero es plata. Entonces la plata no podemos rechazarla nosotros, entonces la gente es la que va a decidir”.

A pesar de la propuesta unilateral que realizó el Ejecutivo, anteriormente Ampros había enviado una nota para sentarse a negociar una fórmula que compense la inflación: “Presentamos que la recaudación del año pasado fue superior a la inflación, que se tuviera en cuenta eso, que la inflación del año pasado fue del 211%, y nuestro aumento fue del 140%”, pero el Gobierno, de acuerdo a Iturbe, se las rechazó y les dijo “la propuesta que les podemos hacer es mucho menor a lo que ustedes pidieron”.

“Además, tuvimos una reunión con la subsecretaria de Hacienda donde nos habían planteado otra cosa y ahora vinieron con una algo menor de la que había planteado en la reunión técnica la subsecretaria”, denunció la secretaria gremial de Ampros y aseguró que los funcionarios habían “propuesto el 11% de aumento para enero, en vez del 5,8%, y después el 16% para febrero y el 16% para marzo, pero lo incumplieron”.

Con respecto a la reunión que mantuvieron con el Gobierno, Iturbe comentó: “Nos amenazaron con que si no aceptamos mañana, el bono no entra para febrero, y lo dejaban para marzo. O sea, todo es condicionado, no se discute nada. No es una mesa de discusión”.

Aseguró que no están apurados para aceptar la propuesta y van a dar una respuesta por escrito: “Si no entra en febrero el bono, no entrará. La verdad que no nos van a apurar”.

Con respecto a esto último el enojo proviene por la grave crisis que está atravesando el sistema de salud, y que de acuerdo a la dirigente “el Gobierno no está haciendo nada”: “En los hospitales falta hasta penicilina, los turnos se dan de acá a 6 meses, los médicos están colapsados y hay casos en que no pueden atender. Muchos de ellos optan por irse a otra provincia o fuera del país para tener mayor poder adquisitivo”.

Foto: Orlando Pelichotti

Según Iturbe, la única respuesta que da el Gobierno es que enviarán a la legislatura un paquete de leyes para paliar la situación. El problema que señala la dirigente es que son los bajos salarios lo que genera este problema en el sistema de salud. Entonces, señala: “No se puede modificar una ley con un convenio colectivo de trabajo, especialmente si es un acuerdo de partes. No se puede”.

En relación a este conflicto, Iturbe señaló a Los Andes en noviembre del año pasado que se iba a reunir una comisión negociadora y técnica con los profesionales de la salud para trabajar en solucionar conflictos que exceden al encuentro paritario. Consultada por este tema, denunció: “No hubo ninguna mesa. No ha habido ninguna reunión, ni mesa, ni diálogo. Nosotros estamos abiertos a esto. Necesitamos un diálogo y sentarnos a hablar de una política de salud para poder ver esto, pero el Gobierno no quiere”.