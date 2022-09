Arrancó el intenso debate legislativo sobre la reforma de la Suprema Corte

Esta mañana comenzó el caliente debate por la reforma de la Suprema Corte de Justicia en la Legislatura provincial. La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) de Diputados recibió al subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, en primer lugar y luego expusieron los ex magistrados Aída Kemelmajer y Alejandro Pérez Hualde; el ex gobernador Arturo Lafalla y al representante del Colegio de Abogados, Pablo Teixidor.

Estuvieron presentes como oyentes los jueces Mario Adaro y Omar Palermo, quienes forman parte de la Sala 2 de la Corte, dedicada a lo penal y laboral, que el oficialismo apunta a desintegrar con este proyecto.

Mario Adaro y Omar Palermo. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

De ese tema y la eliminación del “forum shopping” a través de la implementación de un “colegio de jueces”, fue de lo que habló D’Agostino. “El proyecto busca llevar un sistema de elección de los tribunales, conforme a las conveniencias del litigante, a un sistema más transparente que es el colegio de jueces. En definitiva, eso es lo que trae: transparencia y celeridad. Además, permite equiparar las cargas de trabajo, teniendo en cuenta que la Sala 2 tiene el 75% de las causas y la Sala 1 tiene el resto”, afirmó en declaraciones a la prensa.

Y explicó que el forum shopping “es una terminología anglosajona que significa elegir el tribunal más conveniente para los intereses de quien demanda. Eso es lo que está ocurriendo hoy con las acciones que son de competencia originaria de la Corte, como lo son aquellas acciones de inconstitucionalidad y los recursos administrativos. Como las salas están en turnos fijos rotativos cada 15 días, lo único que basta es esperar la sala que esté de turno que más convenga y ahí presentar los reclamos”.

Reforma de la Suprema Corte de Justicia Hoy comenzó la serie de expositores para tratar la futura reforma, el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, también los ex jueces de la Suprema Corte de Justicia Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, así como también el ex gobernador peronista, Arturo Lafalla; quienes participarán de la comisión y ofrecerán su visión -mayoritariamente negativa- sobre el proyecto que fue presentado por el gobernador Rodolfo Suárez. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

“Entendemos que este es un proyecto superador a lo que ocurre hoy en la Suprema Corte de Justicia y creemos que va a funcionar mucho mejor, todo enmarcado en las profundas reformas que se viene realizando en la provincia de Mendoza desde el año 2016 en adelante”, añadió.

La exposición de D’Agostino terminó entre gritos del PJ porque la lista de oradores fue interrumpida para darle paso a los siguientes expositores y no retrasar los horarios estipulados. El peronismo acusa al gobierno de establecer mayorías automáticas con este proyecto. Al respecto, el funcionario respondió: “La oposición está acostumbrada a decir slogans. No han demostrado en qué sentido es un avance del oficialismo. Hablan de mayorías automáticas y yo demostré que de las últimas 24 causas más emblemáticas que se han tratado en pleno, donde han participado los siete miembros, se han resuelto 7 a 0 o 6 a 1. Yo creo en la ecuanimidad de los magistrados. Lo que dice la oposición es una falta de respeto para ellos”.

Críticas de Kemelmajer, Pérez Hualde y Lafalla

La ex jueza de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer, fue la segunda disertante. Ella se refirió a que la Sala 2 históricamente tuvo más expedientes porque al abordar las causas penales y laborales “más del 80% son problemas de la gente, como el que no lo dejan ver al chico o un simple delito, cosas que hacen a las mujeres y los hombres”.

“Entonces esos expedientes pueden ser más o menos en número. Normalmente en los asuntos laborales, en crisis económicas llegan muchos juicios. Pero tradicionalmente a la Sala penal y laboral le llegan más expedientes que a la Sala civil. Las materias son más repetitivas. En la sala Civil y comercial son menos repetitivas y exigen más estudio”, explicó la ex magistrada. Y sostuvo que “el número no es un argumento para decir que la Sala 2 está recargada. Siempre ha sido así”.

Sobre la afiliación política de los jueces, lo que se tornó como eje de discusión en este proyecto, dijo: “Por supuesto que todos los jueces que llegamos a la Corte tenemos nuestras ideas políticas. Pero tenerlas no significa defender ideas partidarias. Todo este problema que se sostiene aquí, sobre los jueces radicales o peronistas, etc”, minimizó Kemelmajer.

Y criticó que este proyecto va en contra de la celeridad de las causas. “En este proyecto el sorteo es inútil porque va a la Corte en pleno. Esto quiere decir que siempre van a haber 4 (jueces) que me van a resolver problemas”, dijo y afirmó: “Ahora se van a demorar el doble, porque los expedientes van a pasar por siete despachos, cuando antes se demoraban 4 años” los juicios con la división de salas.

Por otro lado, sostuvo que “un juez debe tener dos perfiles: el técnico, porque tiene que saber. Y un perfil político, no del partidario, sino de las altas instituciones”. Y consideró que “cuando un gobernador envía un juez a la Corte, deben preguntarse qué necesita la Corte y no el gobierno de turno”.

A su turno, Alejandro Pérez Hualde pidió que no se sancione una ley que transforme los juicios en un “endeble 4-3″, entre filoradicales y filoperonistas. “En Mendoza siempre vienen los otros. Sentémonos a pensar. Es la oportunidad de mejorar un montón de aspectos mal resueltos”, sostuvo.

También se refirió al forum shopping como una herramienta que manejan los abogados. “Los abogados les damos confianza y previsibilidad a nuestros clientes. Estudiando la jurisprudencia y la trayectoria de esa sala, para que nuestro cliente pueda elegir con la mayor libertad”, comentó, y dijo que no se deberían perder las especialidades con los sorteos.

Por su parte, Arturo Lafalla manifestó preocupación por la celeridad de las causas. “No advierto que este proyecto garantice una notoria celeridad en los procesos, que es uno de los reclamos populares. Al contrario, lo complicaría”, mencionó a tono con lo dicho por Kemelmajer sobre los siete despachos.

“La celeridad en el tema de justicia es sustancial. Por eso una reforma tiene que tener un énfasis en ese sentido”, acotó y sostuvo que la ley actual con las salas “funcionó” y tiende a “generar especialización” necesaria para el tratamiento de las causas.

De todos modos, al igual que Pérez Hualde, el exgobernador pidió a los legisladores que “no dejen pasar la oportunidad de mejorar la justicia” con el debate.

El apoyo de los abogados y de Valerio

El abogado Pablo Teixidor representó al Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción, que nuclea al 80% del sector en Mendoza. El letrado mostró su conformidad con el proyecto y señaló: “En términos generales nosotros apoyamos la iniciativa. Creemos que hay algunas distorsiones que ha traído la Ley 4969 (actual) que hay que corregirlas de manera más o menos veloz y que obviamente vamos a hacer unos aportes, para algunas pequeñas menudencias que hay que ajustar en este proyecto”.

Sobre la implementación del colegio de jueces, comentó: “Me parece que el colegio de jueces ha funcionado muy bien en segunda instancia en materia penal y que ha dado dinamismo al sistema. Las salas rígidas solo están en cuatro circunscripciones judiciales de Argentina. Es decir, de 24 tribunales superiores, solo 4 tienen ese tipo de composición. Y eso evidencia que es un tema a corregir”.

En cuánto a la celeridad de las causas, cerró: “Cuando se amerita un plenario en la discusión, hay que tener paciencia porque la justicia efectiva no necesariamente va de la mano de la celeridad”.

Por otro lado, el primer ministro de la Suprema Corte en funciones que expuso -y cerró la ronda de este jueves- fue José Valerio, quien ya había adelantado a Los Andes que está de acuerdo en términos generales con el proyecto de ley presentado por Suárez.

En este sentido, el magistrado recordó y puso énfasis en el tratamiento del proyecto de ley de doble conforme en sentencias penales, que tiene como fin establecer una instancia de revisión antes de pasar por la Corte, lo que “restringiría” la cantidad de causas para resolver, y así se “mejoraría el servicio” del máximo tribunal, ya que .

Valerio se mostró conforme con el proyecto en cuanto a la posibilidad de terminar con el “Forum Shopping”, al indicar que hoy es cierto que un abogado “puede” elegir la sala dónde presentar la causa, y expresó la necesidad “y obligación de establecer un sistema que sea igualitario y justo”.

“Si este proyecto se aprueba, vamos a tener desafíos en la Corte. Para mí sería más fácil que todo quede igual, pero la provincia se merece otra cosa”, comentó.

Respecto a la iniciativa, el Juez aseguró la necesidad de establecer sorteos para terminar con la gran cantidad de causas que tiene la Sala 2, de la cual es miembro. “De 9.521 causas que entraron desde 2018 a 2022, 7.174 ingresaron a la Sala 2. Es el 75%. Así no se puede seguir”, opinó.

En la sala de comisiones de Diputados, José Valerio Juez de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en el debate sobre la reforma de la Suprema Corte de Justicia Foto: José Gutierrez / Los Andes

También se mostró a favor de que el presidente de la Corte tenga funciones jurisdiccionales. “Hoy salvo un fallo plenario o cuando no queda ninguno de la Corte, subroga: he sido muy crítico de esto. El presidente de la Corte no puede estar eximido de las funciones jurisdiccionales”.

Si bien dio una acabada exposición sobre el proyecto, tuvo momentos en los que respondió en términos políticos, sobre todo cuando se mostró completamente en desacuerdo de las acusaciones de “mayoría automática” como planteó Ramón. “Si por ejemplo el diputado Ramón cree que yo recibo instrucciones del Gobierno, tendrá que traer sentencias donde haya cambiado un criterio para beneficiarlos”.

Y agregó: “A mí no me molesta una sentencia que salga 4 a 3, me molesta que digan que hay mayoría automática, que digan que voto por un color político. No voy a negar a quien me designó, pero no rindo pleitesía. No me voy a arrodillar a ningún político. Yo juré cumplir con la Constitución nacional y provincial, no con mis preferencias”, zanjó.

Para Valerio, es necesario en esta discusión que “todos bajemos un cambio y empecemos a ver con más serenidad, profundidad y no con tantas teorías conspirativas, para poder tomar la mejor decisión”.