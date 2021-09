Aníbal Fernández, tras reunirse con el Presidente: “Si tuviera que hacer cambios, tienen que ser antes del 14 de noviembre”

En medio de la tensión que se vive por estas horas en el Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández recibió a Anibal Fernández, quien consideró que los cambios en el Gabinete nacional deberían hacerse antes de las elecciones legislativas del 14 de noviembre.

“Si tuviera que hacer cambios, tienen que ser antes del 14 de noviembre”, dijo el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) y ex ministro de Cristina Kirchner.

En declaraciones a la prensa apostada en la Casa Rosada, Aníbal Fernández aseguró que “no hay una crisis política” en el oficialismo y negó que el Jefe de Estado le haya ofrecido sumarse a su gabinete tras las renuncias que presentaron los ministros y funcionarios kirchneristas.

“Vine a hablar con el Presidente de política, no me ofreció nada, no le pedí nada”, dijo. Sobre la decisión de los ministros de poner a disposición del Presidente sus renuncias, Aníbal Fernández consideró que se trató de “algo simbólico”.

“Hay que seguir insistiendo en una discusión inteligente respecto de lo sucedido y prestar atención”, opinó respecto a la dura derrota que padeció el oficialismo en las pasadas elecciones primarias.