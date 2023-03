Aníbal Fernández aseguró que el Gobierno está “haciendo las cosas bien” en Rosario y descartó renunciar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, volvió a referirse a la ola de violencia que se registra en Rosario y que en las últimas horas tuvo al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo como blanco de 14 tiros, además de un mensaje mafioso a Lionel Messi y al intendente local Pablo Javkin.

En diálogo con radio Con Vos, el funcionario defendió esta mañana la gestión de Alberto Fernández y contestó tajante al pedido que hizo Javkin: “¿Por qué tiene que ir el Presidente a Rosario? El Presidente irá por otros motivos. El Presidente no es el que ejecuta estas cosas”.

“Que el Presidente sea el que se ponga al frente de esta situación es tonto y no pasa en ningún lugar del mundo”, dijo.

El ministro afirmó que el Gobierno nacional está “haciendo las cosas bien” en Rosario, a pesar de la ola de violencia que afecta a la ciudad, con m

“Si durante 20 años no pudieron encontrarle la vuelta para resolver el problema y nosotros el primer año que estamos detuvimos a 2.077, y no me voy a cansar de repetir el número, es porque estamos haciendo las cosas bien”, evaluó.

Así quedó el supermercado "Único" en Rosario, propiedad de la familia de Antonela Roccuzzo. Fue baleado 14 veces. Además, los delincuentes dejaron un mensaje mafioso para Lionel Messi. (Foto: Clarín)

Sostuvo que actualmente “no hay ninguna saturación de las fuerzas federales” y añadió que “están abriendo una estrategia muy grande” para “encontrar respuestas inmediatas en el lugar que vayan a actuar”.

Respecto a su postura de que “los narcos han ganado”, Aníbal Fernández amplió: “Si en estos 20 años han actuado como han actuado es que han ganado, lo que está mal es que nadie se ponga encima, y sí, lo estamos haciendo nosotros, para torcer una realidad que es horripilante”.

“¿Yo vencido? ‘No te sientas vencido ni aun vencido’, dice Almafuerte”, contestó, además, al reclamo de la presidenta del PRO y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que renuncie.

“Yo voy a seguir yendo siempre a Rosario. Voy y vengo porque tengo que trabajar con nuestras fuerzas, no soy un administrativo que trabajo con una página Excel y veo dónde están y corro piezas en la facilidad en la pantalla de la computadora”, se defendió.